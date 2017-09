Forma-1: az Olasz Nagydíj élőben

Bizony, a Mercedes brit versenyzője Monzában 69. alkalommal lett edzéselső, ez pedig a legtöbb a sportág történetében, a hétszeres világbajnok Michael Schumachert utasította maga mögé az örökranglistán. A tragikus sorsú Ayrton Senna a harmadik, neki 65 pole-ja van, míg Sebastian Vettel a negyedik, de ő jelentősen lemaradva, ő 48-szor nyerte meg az időmérőt.

Hamilton rekordot jelentő, pole-t érő köre:

That record-breaking lap in full. @LewisHamilton masters the rain at Monza to make it 69 career pole positions #ItalianGP pic.twitter.com/mZqnXLlbVU

— Formula 1 (@F1) 2017. szeptember 2.