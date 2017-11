Áll a bál a spanyolok vébé-meze körül

Hétfőn az Adidas bemutatta nyolc nemzet világbajnoki mezét, amelyben az oroszországi vébén szerepelnek majd a csapatok. Spanyolországban azonban nem aratott sikert a retró vonal: a szurkolók egy része úgy érzi, a második köztársaság 1931 és 1939 között használt zászlajára hajaz.

A mez természetesen piros alapszínű, rajta sárga és lila színű dísz is van – ezutóbbit kötik sokan a polgárháborús időszakhoz. A német sportszergyártó természetesen azonnal jelezte: a spanyol szövetség rábólintott a dizájnra, nincs politikai háttere a színeknek.

Íme a botrányt keltő felszerelés:

— Selección Española (@SeFutbol) 2017. november 6.