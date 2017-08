Fucsovics nagy skalpot gyűjtött be, Babos kétszer omlott össze

Babos Tímea New Havenben legyőzte a negyedik kiemeltet

Az egyik nagyágyú lemondta a US Opent

Az év utolsó Grand Slamjén, a US Openen főtáblás Fucsovics Márton folytatta remeklését az egyesült államokbeli Winston-Salemben zajló, 665 ezer dollár (171,57 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztornán. A selejtezőből a főtáblára jutott magyar játékos itteni idő szerint kedden késő este lépett pályára a torna második fordulójában, az ellenfele a 17. kiemelt Joao Sousa volt.

Fucsovics az első szettet mindössze 27 perc alatt nyerte meg 6-3-ra, aztán a másodikat hasonló arányban elveszítette. A harmadik, mindent eldöntő játszmában lejátszotta a pályáról ellenfelét, kétszer is brékelt és már 5-0-ra vezetett, végül 6-1-gyel húzta be a felvonást.

Ahogy Facebook-oldala megjegyzi: úgy győzte le a portugál Joao Sousát, mintha ő lenne az ötvenedik a világranglistán, az ellenfele pedig a 122.

A következő körben egy szintén selejtezőből a legjobb nyolc közé jutó játékos, a brit Kyle Edmund vár Fucsovicsra.

A szintén a US Openre készülő Babos Tímea a második fordulóban búcsúzott kedden az egyesült államokbeli New Havenben zajló, 711 ezer dollár (184,15 millió dollár) összdíjazású női keménypályás tornán. A világranglistán 66. magyar játékos a negyven hellyel előrébb rangsorolt Daria Gavrilovával mérkőzött a nyolc közé jutásértés. Az első szettben 5-3-nál a játszma megnyeréséért adogathatott, de elbukta a játékrészt, az utolsó 12 labdamenetből 11-et elveszített. A következő etap rövidítésig ment, ebben 6-2-re(!) vezetett, végül ezt is elveszítette, 7-5, 7-6-ra kikapott.

Eredmények – tenisz Férfiak, Winston-Salem, nyolcaddöntő:

Fucsovics Márton – Joao Sousa (portugál, 17.) 6-3, 3-6, 6-1 Nők, New Heaven, nyolcaddöntő:

Daria Gavrilova (ausztrál) – Babos Tímea 7-5, 7-6 (8-6)