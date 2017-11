Ördög Nóra ázsiás műsorában nekünk kellemetlen, ahogy könyörögnek a celebek

A héten startolt az TV2 nagy dobása, az Ázsia Expressz, ami tulajdonképpen egy celebekkel felturbózott utazós műsor. Azt nézheti, Berki Krisztián hogyan vált a luxusról a putrira, és hogyan barátkozik a meg a gondolattal, hogy aznap csótányokkal alszik. Ördög Nóra vezeti a műsort, vagyis inkább a legtöbbször sajnálja a harmadik napra gatyáig lepusztult versenyzőket. A reality hasonlít a Celeb vagyok, ments ki innen!-re, csak nem egy helyben szenvednek a Kulcsár Edinák, hanem minden nap egy új városba utaznak. A lényeg, hogy eljussanak A-ból B-be, összesen hét pár tesz meg 5 ezer kilométert négy országon, Vietnamon, Laoszon, Kambodzsán és Thaiföldön keresztül. Naponta csak egy dollár jut két emberre és még a szállásukat is maguk kell intézzék.

Túl vagyunk az első pár adáson, most már látszik, hogy mire számíthat a néző, nem unalmas-e az Ázsia Expressz. De.

Szóval hét csapat küzd 14 millióért, vagyis tizennégy egymilliós amulettért. Berki Krisztián és Ambrus Attila az egyik legmeglepőbb páros, tűz és víz, a kissé megtört Viszkis, aki osztja rendesen a társát. Berki Krisztián természetesen nem érti mi azzal a gond, hogy magyarul dirigál a vietnamiaknak és Ambrusnak egyszerre, a buszsofőröknek pedig azt üzeni, hogy örüljenek, hogy találkoztak a Berkivel.

Aztán ott van Cseke Katinka és Andrássy Gyula ük-ükunokája, az őrgrófnő, Pallavicini Zita. Innen egyértelműen Cseke a hisztisebb, az első este elfogyott a türelme, amikor meglátta, hogy egy lavórban kell mosakodnia, a grófnő meg csak csendben tűrt mellette. Náluk ebből az ellentétből lehet gond, el tudom képzelni, hogy Cseke Katinka egy szép, és párás napon azt mondja, hogy ma inkább köszöni szépen, de nem alszik a földön a bogarakkal.

Muri Enikő és Fésűs Nelly egyelőre bírják, annak ellenére, hogy szinte minden nap az utolsók között érnek a célba, még Ördög Nóra sem tudja kivárni, amíg beesnek. Az sem ártana, ha végre túllépnének azon, hogy ciki szállásért könyörögni. Tényleg kellemetlen lehet, de ha választhatnék út melletti sátrazás és idegen vietnami családok között, bevállalnám az utóbbit.





Képgaléria:











Fotó: TV2













Az egyik legunalmasabb páros az időjósoké, Németh Lajost Gaál Noémivel rakták össze, ami lehet, hogy elsőre ígéretesnek hangzik, de a szerkesztők szerencsére többször bevágták már, hogy Gaál milyen fejeket vág Németh Lajos közepes poénjaira, lesz itt még veszekedés, ha valamilyen csoda folytán elfogy Németh Lajos jókedve.

A mélypont viszont R. Kárpáti Péteré és a lányáé, Kárpáti Rebekáé. Főleg akkor, mikor a volt Barátok közt-ös R. Kárpáti egy vietnami családnál felpattant a kanapéból, és elkezdett táncolni a Gangnam Style-ra. Nálam jobban valószínűleg csak a lánya érezte magát hülyébben, és nagyjából erről szól a kettejük játéka, van egy olyan érzésem, hogy Kárpáti Rebeka nem készült fel arra, hogy egy hónapig nonstop az apjával legyen. Meg is mondta, hogy egyedüllétre lenne szüksége, de sajnos ez nem így működik, muszáj stoppolni, különben jön a büntető SMS Ördög Nórától, és folytatódik a rémálom elölről.

Még két párosról kell beszélnünk, az egyik a volt szépségkirálynő, Miss World második helyezett, Kulcsár Edina és barátja Csuti (így fut mindenhol, de amúgy Szabó András a rendes neve). Mielőtt bárki kételkedne, hogy nem a legszuperebb csapatról van szó, álljon itt egy coub Kulcsár Edina és Csuti edzőtermi kalandjáról.



Sajnos az Ázsia Expresszben nem ennyire kiegyensúlyozott a kapcsolatuk, a szokásos menü, hogy Kulcsár hisztizik, Csuti meg ideges, de azért cipeli a cuccát. Ez az, ami miatt nagyjából a második adás után unja meg őket az ember, és legszívesebben átvenné Kulcsát Edinától a hátizsákot (vagy vágná hozzá), őt meg befizetné egy szállodába, csak hogy ne kelljen hallgatnia többé.

Az utolsó két név Megyeri Csilla és pasija, Molnár Zsolt. Innen Megyeri Csilla a celeb, aki az Alföld Televízión mondta el minden idők legfurcsább felkonfját. Rusnyázott egy kicsit, azóta pedig maradt a TV2-nél beugrós celeb, de ahhoz képest, hogy először egy ország utálta a kommentjeiért, meg kell kövessem. Jó, idegesítő, hisztis, de legalább csinálnak valamit a párjával, ők rakják hozzá az Ázsia Expresszhez azt, ami miatt ezt a műsort realitynek lehet egyáltalán hívni.

Az Ázsia Expressz kieséses, minden héten távozik egy csapat, és ez lehet az egyetlen indok a pénz után, amiért megerőltetik magukat a celebek. Amúgy meg jó helyeken járnak, Vietnam gyönyörű, csak éppen kár, hogy alig látunk belőle valamit. Ennyi erővel akár az M7-esen is foroghatott volna a reality, 60 percből vagy 35-40 percet stoppolnak a játékosok, mivel minden napra adott egy táv, aztán ha beesteledik, kereshetnek egy alvóhelyet. Sorra kopogtatnak be a házakba, és béna angolsággal kérik, hogy ugyan engedjék be őket egy éjszakára.

Ennek természetesen Berki Krisztián a mestere, aki még magyarul és mutogatva utasítja is a házigazdákat, hogy rakjanak elé vacsorát. Jó, hogy arra nem kéri meg a szerencsétleneket, hogy fürdessék meg.

Nem véletlenül Ázsiára esett a TV2 választása. Egyrészt egzotikus helyszín, másrészt nincs még egy környék, ahol ennyire könnyen engednek be az emberek idegeneket az otthonukba. A vietnamiak képtelenek nemet mondani, a hagyományaik és a kultúrájuk miatt arra törekszenek, hogy minél magasabb színvonalon szolgálják ki a vendégeiket. Ha valaki már járt a környéken, tudja, hogy az ázsiaiak a szomszédtól is képesek kölcsön kérni, hogy minden tökéletes legyen. Éppen ezért ha egyszer egy csapat túllép azon, hogy a magyarok nem így szokták, és még a rendőrséget is ráhívnánk az ingyenélőkre, akkor lehet esélyük.

Az a helyzet, hogy mindez izgalmas lehetne, de nem az. Végig szekunder szégyen kerülget, ahogy mást se hallasz Megyeri Csillától, csak azt hogy kérlek, vigyél el és plíz, plíz, ájem féjmösz.

Mondjuk az se rossz, amikor Megyeri azzal jön, hogy ez egy reality show, és minden ázsiai híres lesz, aki mellé beülhet.

Az oké, hogy a sokan nem beszélnek angolul Vietnamban, és van az a pont, amikor a mutogatáson túl nem sokat tehetünk, de ettől még nem akarom hallgatni egy órán keresztül a könyörgést. Ami miatt viszont jó a műsor – legalábbis egy darabig –, hogy a kanapéból okoskodhatunk, nekünk hogy menne egy-egy nap. Több Ázsia, kevesebb celebes nyafogás és plíz, akkor nem sok gond lenne az Ázsia Expresszel. Igaz, a casting sem sikerült olyan erősre, éppen ezért lesz izgalmas, ha kiderül, hogy az RTL Klubnak kiket sikerült megszereznie a következő Celeb vagyok, ments ki innen!-re.