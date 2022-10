Ázsia Expressz 3: Senki nem vág át úgy gurulós bőrönddel a sivatagon, mint a magyar celebek

Ahhoz pedig képernyős őstehetség kell, hogy valaki úgy sikongasson egy tevén ülve, mint Gáspár Győző. Elindult az Ázsia Expressz harmadik évada, amely a Közel-Keleten versenyezteti a magyar celebeket.

Csak mentünk, mentünk, mentünk, mentünk, és soha nem volt vége

– ez akár egy tetszőleges Tarr Béla-filmből vett idézet is lehetne, de nem a Sátántangó hat és feledik órájában hangzik el, hanem Gáspár Győző mondja ezt panaszos hangon, miután feleségével és két dugig megrakott bőrönddel bolyongott néhány órát a jordániai sivatagban. A magyar realitysztárok archetípusa ezzel ismét bizonyította messze földön híres lényeglátását, hiszen egyetlen költői mondatban sikerült összegeznie az Ázsia Expressz kvintesszenciáját, rögtön a harmadik évad első epizódjában.

A TV2 2017-ben indult, holland-belga liszensz alapján készült utazós kaland-realityjében idén is nyolc celebpáros igyekszik bizonyítani, hogy bankkártya, készpénz és telefon nélkül is életképes, ha ledobják őket egy távoli és ismeretlen vidéken. Az első részben ez többségüknek sikerült is, de azért akadt, akit a sivatagban hagytunk magára a nyitóepizód végén, míg a többiek már rég az akabai tengerparton turkáltak könyékig egy tarisznyarákokkal teli akváriumban. Természetesen nem önszántukból, hanem valamilyen talányos feladvány részeként.

A harmadik évad eredetileg már 2020-ban ment volna, de a Covid-lezárások miatt akkor elhalasztották a forgatást, így a műsor három éves kihagyás után, idén tért vissza a képernyőre. A helyszín ezúttal sem kevésbé festői, mint a korábbi évadokban: Dél-Kelet-Ázsia és Srí Lanka után most a Közel-Keleten és Közép-Ázsiában járunk, a versenyzőknek Jordánia, Törökország, Grúzia és Üzbegisztán tájain kell majd érvényesülniük.

A táj és az épített környezet szépsége komoly fegyvertény, mert a cirka másfél órás játékidőt nehéz lenne estéről estére elviselni a veszekedő, kapkodó, rohangáló, hangoskodó, stoppoló, szerencsétlenkedő celebekből, ha közben még az egzotikus háttereken sem pihentethetnénk meg néha a szemünket.

Bár az kétségtelen, hogy van némi bája a kontrasztnak, ami a lenyűgöző vidékek, és az izgága, idióta feladatokat megoldani próbáló szereplők között feszül. Egyfelől ott vagyunk a világ legszebb helyein, de egy pillanatunk sincs ámuldozásra, mert helyieket vagy külföldi turistákat kell zaklatnunk, hogy megszerezzük Ördög Nórától az eheti talizmánt.

Az idei futam stílszerűen a jordániai sivatagban indult, ahol először a már említett gurulós bőröndökkel kellett átkelniük a versenyzőknek, majd beduin lepényt kellett sütniük, aztán jött egy kis tevegelés, hogy végül stoppal jussanak el a tengerparti célállomásra – nyilván az arra közlekedő arab autósok nagy örömére. A legkomolyabb kihívást ebből egyértelműen a sivatagi tájékozódás jelentette, amihez GPS nem, csak egy elnagyolt térkép és egy iránytű állt rendelkezésre, és itt a műsor igyekezett gyorsan fel is skiccelni a karaktereket és a párok belső dinamikáját. A paletta idén is változatos, vannak itt többek között

überlaza srácok ( Marics Peti és Valkusz Milán , avagy a Valmar popduó),

és , avagy a Valmar popduó), menő csajok ( Gelencsér Tímea , Balogh Szimóna ),

, ), sportos csávók ( Rozs Gergő és Kása András ),

és ), megállás nélkül civakodó szerelmesek ( Halastyák Fanni és Szlépka Armand ),

és ), valamint higgadt, szimpatikus, a versenyre nem ráfeszülő testvérpár is (Király Linda és Király Viktor).

És persze ott a Gáspár-házaspár, akik a műfaj veteránjaiként álmukból felkeltve is szállítják a konfliktusokat és bármikor könnyűszerrel magukra vonják a figyelmet (azt pedig lassan tudományos tényként rögzíthetjük, hogy a Gáspár-család nélkül nem készülhet reality Magyarországon, hiszen a szülők mellett Gáspár Evelin a jövő héten induló Párharcban, Gáspár Virág pedig a Troll a konyhában című főzőműsorban tűnt vagy tűnik fel).

Mások is hisztiznek a teve hátán ülve, de ez többnyire inkább csak irritáló. Ahhoz kell az őstehetség és a sok évtizedes trash-tapasztalat, hogy valaki olyan átéléssel sikongasson az életéért, mint az ország Győzikéje, amikor a magasba emelkedik.

Lehetséges tehát, hogy nem Gáspárék kelnek át leggyorsabban a beduinok földjén, de szórakoztatóipari tekintetben egyértelműen uralják a mezőnyt az első rész alapján, a többiek egyelőre kissé szürkének tűnnek mellettük.

A nyitóepizódnak amúgy az a legjobban sikerült és legviccesebb része, amikor a tevéket próbálják instruálni a versenyzők. A műsor készítői itt egy jól eltalált montázzsal fokozzák a komikus hatást, bemutatva, ahogy szereplőink beduin szakszavakkal és torokhangokkal próbálkoznak, míg a hülye turistákhoz láthatóan hozzáedződött sivatagi állatok végtelen nyugalommal és némi csendes megvetéssel figyelik őket. A nyitóepizód végi ízelítóből az is kiderül, hogy kedd este már Petrában, az ősi romvárosban folytatódik majd a verseny, de aligha kultúrtörténeti kiselőadásban kell majd összemérniük tudásukat. A lényeg, hogy innentől minden hétköznap este tovább mélyül a magyar celebek és a Közel-Kelet kapcsolata.