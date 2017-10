Nagyon menő arc lesz Aquaman az Igazság Ligájában

Erről árulkodik a Jason Momoa karakterét bemutató kisfilm, amelyhez magyar felirat is készült.

Még egy hónapot kell várni rá és mozikba kerül a Warner Bros. Pictures eddigi legnagyszabásúbb szuperhősmozija: Az Igazság Ligája (Justice League), amelynek nemrég jött ki a végső előzetese.

Batmanék bekeményítenek az Igazság Ligája végső előzetesében Elképesztő látványorgiát ígér a szuperhősmozi új trailere, amelyben futólag már Superman is felbukkan.

Természetesen az utolsó előzetes még messze nem jelenti a kötelező promódömping végét, így aztán még a következő hetekben is számíthatunk olyan újabb kedvcsinálókra, mint a lenti kisfilm, amely Aquaman karakterét mutatja be kicsit közelebbről. Az InterCom jóvoltából magyar felirattal is ellátott videóban a filmből látható részletek mellett/közben a hőst játszó Jason Momoa is felbukkan és mesél nekünk figurájáról, aki stílusát tekintve leginkább is olyan lesz a produkcióban, mint egy rocksztár.

Az első Igazság Ligája-mozi arról fog szólni, az összeálló szuperhősgárda ellenfele az a Földre érkező Steppenwolf lesz, akit Ciarán Hinds formál meg motion capture segítségével. A félelmetes alak és a szárnyas démonokból álló serege ellen fog elkezdeni társakat toborozni Bruce Wayne (Ben Affleck), aki önmaga, Wonder Woman (Gal Gadot) és Aquaman mellé Barry Allen (Ezra Miller), azaz Flash, és Victor Stone, avagy Cyborg (Ray Fisher) nevű arcokat szedi össze társaknak.

A Zack Snyder helyett utóbb a Bosszúállók-filmeket is jegyző Joss Whedon rendezésében készülő Az Igazság Ligája egy nappal az amerikai bemutató előtt: november 16-án fog a magyar mozikba kerülni.

Kiemelt kép: Warner Bros. Pictures