Kate Beckinsale egyszerre kavar egy nős pasival és annak fiával

A színésznő áldozatait Pierce Brosnan és Callum Turner alakítják a New York-i afférok című filmben, amelynek itt a feliratos előzetese.

Parádés szereplőgárdával készült az Amerikában nemrégiben bemutatott New York-i afférok (The Only Living Boy in New York) című romantikus vígjáték, amelyet Allan Loeb forgatókönyvéből az 500 nap nyarat és A csodálatos Pókember-mozikat is jegyző Marc Webb rendezett. A produkció szeptember végén fog befutni a hazai mozikba, ezért a forgalmazó Cinetel jóvoltából megérkezett a magyar feliratos előzetese.

A New York-i afférokban Thomas Webb (Callum Turner) jómódú család gyermeke: apja (Pierce Brosnan) kiadót vezet, anyja (Cynthia Nixon) a felső-középosztálybeli feleségek mintaképe. A fiú épp végzett a főiskolán, így előtte az élet! Rögvest elköltözik szülei fényűző házából és New York egy előkelőnek aligha nevezhető részén béreljen magának lakást. Itt ismerkedik meg az alkoholista íróval, W.F. Geralddal (Jeff Bridges), aki ha kellő mennyiségű viszkit fogyaszt, csak úgy dől belőle a bölcsesség. Ám az igazi fordulat akkor következik be a srác életében, amikor véletlenül megtudja, szülei házassága közel sem olyan idilli, mint képzelte: apja egy fiatalabb nővel (Kate Beckinsale) csalja a feleségét. Kémkedni kezd a titokzatos nő után, ami végül oda vezet, hogy elcsábítja apja szeretőjét. Ezzel persze beláthatatlan események láncreakcióját indítja el, melyek alapjaiban változtatják meg a családról és a világról alkotott addigi képét.

A film Thomas felnőtté válásának sokszor fájdalmas, végül mégis felszabadító folyamatát mutatja be, így kicsit eszünkbe juttathatja a Diploma előtt (The Graduate) című 1967-es klasszikust, amely megismertette a világgal Dustin Hoffmant, illetve a slágerlisták élére segítette a Simon és Garfunkel Mrs. Robinson című dalát. A Diploma előtt-tel való párhuzamot az is erősíti, hogy a New York-i afférok angol címe – The Only Living Boy in New York – és a címadó dal is egy Simon és Garfunkel sláger.

A New York-i afférok szeptember 28-tól lesz látható szinkronizáltan a hazai mozikban.