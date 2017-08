Stephen King már kétszer látta az AZ-t és odáig van érte

Elmondása szerint nem számított arra, hogy ennyire jól fog sikerülni a filmadaptáció. Videó.

Még a trailereknél is vérfagyasztóbb az AZ interaktív videója

A nagy Stephen King rajongóinak már csak másfél hetet kell várniuk a mester 1986-os AZ (IT) című regényének adaptációjára, amelyről már megírtuk, hogy az amerikai kritikusok szerint fantasztikus lett.

Ňoha a produkciót premier előtt látó ítészek reakciói is ígéretesek, akad valaki, akinek a véleménye talán mindenki másénál többet nyom a latba, ha egyszer az AZ és a filmadaptációjának sikerültsége a téma: természetesen Stephen Kingről van szó. Az idén 70 éves írófejedelem nemrég egy interjúban (videó itt) árulta el, hogy már kétszer is látta a filmet, amely még a várakozásait is felülmúlta:

Voltak reményeim, de arra nem voltam felkészülve, hogy tényleg ennyire jó lesz. Ez egyszerre valami szokatlan és mégis valami olyasmi, amihez a közönség kötődni tud. Szeretni fogják a karaktereket. Számomra az egész a karakterekről szól. Ha szereted őket, ha törődsz velük, akkor általában az ijesztgetések is működnek. Biztos vagyok benne, hogy a rajongóim élvezni fogják a filmet. Úgy gondolom, hogy tényleg élvezni fogják. ÉS azt hiszem, közülük néhány kétszer, háromszor is vissza mennek majd, hogy igazán kiélvezzék. Én visszamentem, megnéztem másodszor és az volt az érzésem, hogy már olyan dolgokat is felfedezek, amiket elsőre nem vettem észre.

A világszerte várt filmet Andrés Muschietti rendezte, míg az emblematikus gonosz Pennywise (vagy ahogy a regény fordításában szerepel: Krajcáros) bohóc karakterét Bill Skarsgard formálja meg. Ő egyébként már a második, miután az AZ 1990-es tévés adaptációjában Tim Curry brillírozott a szerepben.

A Skarsgard mellett a Stranger Things Mike Wheelerjeként ismertté vált Finn Wolfhard, továbbá az egyébként nem túl ismert Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Javier Botet, Jack Dylan Grazer és Jeremy Ray Taylor alkotta szereplőgárdával készülő horror szeptember 7-én fog a magyar mozikba kerülni.