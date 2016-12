Új albumon dolgozik az Arctic Monkeys

A banda megerősítette, hogy 3 év kihagyás után ismét közös munkába fogtak.

Még 2013-ban jelent meg az Arctic Monkeys utolsó, sorban ötödik stúdióalbuma, a szimplán csak AM címet viselő korong, amelyet követően abban az évben és 2014 lején még turnézott, ám azóta nem hallatott magáról az indie rockot játszó brit együttes.

Idén decemberben aztán többen is észrevették őket az angliai Sheffieldben (ahol 2002-ben az Arctic Monkeys megalakult), melynek hatására szélsebesen elterjedt a pletyka, hogy Alex Turnerék talán azért tértek vissza szülővárosukba, mert újra elkezdenek együtt zenélni. Ezt a teóriát erősítették az olyan fotók, mint a lenti is, amelyen az AM tagjai készségesen odaálltak néhány rajongójuk mellé, hogy közös képet készítsenek.

A hetek óta tartó spekulációnak aztán a mai napon maga a banda vetett véget, ugyanis

hivatalosan is bejelentették, hogy új albumon dolgoznak.

Az immár tehát készülő hatodik AM-lemezről egyelőre nem tudni semmit, de ha a srácok mostanság kezdik a munkát, akkor sanszos, hogy abból a korongból leghamarabb csak 2018-ban lesz valami. Addig is íme a Do I Wanna Know? a kvartett utolsó albumáról: