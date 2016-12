Majdnem más lett a Zsivány Egyes vége

Erről az új Star Wars-filmet rendező Gareth Edwards mesélt egy interjúban. Vigyázat: spoilerek!

Alig több, mint egy hete fut a mozikban, de a globális összbevétele máris 400 millió dollár körül mozog – ez a Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet, amelynek még a várakozásokat is felülmúló sikerére egyebek mellett az szolgál(hat) magyarázattal, hogy A Birodalom visszavág után a franchise legsötétebb és legkevésbé pozitív végkicsengésű darabja lett.

A film hőseinek küldetése szempontjából sikeres, azonban úgy általában happy endnek távolról sem nevezhető lezárás kétségtelenül passzol is a Zsivány Egyeshez, melynek direktora, a 2014-es Godzillával befutott Gareth Edwards a minap az Empire magazinnak elárulta, hogy eredetileg bizony más befejezést kapott volna a produkció, melyben

a főszereplők igazából nem is haltak volna meg.

Az első verzióban életben maradtak volna. Mármint a forgatókönyv szerint. Ezért sokáig azt feltételeztük, hogy nem csinálhatjuk meg és nem “végezhetünk velük”, mert a stúdió nem engedélyezi. Szóval én meg sokáig próbáltam kitalálni, hogy akkor ennek fényében hogyan is zárjuk majd le a filmet, miközben a stábban mindenki azzal jött nekem, hogy “De mégiscsak meg kellene halniuk, nem igaz?”. Persze azt hittem, hogy Kathy (Kennedy, a Lucasfilm elnöke) nem fog belemenni a dologba, de meglepetésemre ő és a Disney vezetősége is rábólintott. Azt mondták, “Valóban, így van értelme, mert ez azt is megmagyarázza, hogy ezek a karakterek miért nem szerepelnek az Egy új reményben.”. Úgyhogy ettől fogva megvolt az engedélyünk.

– mesélte Edwards, akinek kétségtelenül nehezebb dolga lett volna a film végével akkor, ha még azt is be kellett volna mutatnia, hogy mondjuk Jyn Erso (Felicity Jones) és Cassian Andor kapitány (Diego Luna), hogyan és hová menekül el a Scarif nevű bolygóról. Ez a verzió már így belegondolva is nevetségesnek tűnik, következésképp elégedettek lehetünk a Zsivány Egyes (előzetes itt) keserédes befejezésével, amely úgy jó, ahogy van.