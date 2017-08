Megcsonkították a dán partoknál talált holttestet

A koppenhágai rendőrség keddi közleménye szerint szándékosan csonkították meg azt a fejetlen, végtagjaitól megfosztott női torzót, amit hétfőn találtak Dánia partjainál, azt ugyanakkor egyelőre nem tudni, hogy a holttest a rejtélyes körülmények közt eltűnt Kim Wall svéd újságírónőé-e.

A testet DNS-vizsgálatra küldték, de az eredmények leghamarabb csütörtök reggelre lehetnek meg – írja a BBC.

A búvárok tovább maradványok után kutatnak a tengeren, de egyelőre nem jutottak semmire.

Jelenleg az a helyzet, hogy van egy torzó, amiről szándékosan levágták a lábakat, a karokat és a fejet. A holttest hosszából nem mondhatjuk, hogy nem Kim Wall az, de a biztossal még várnunk kell

– fogalmazott Jens Moller Jensen a koppenhágai rendőrségtől.

Kim Wallt legutóbb augusztus 10-én látták, amint felszállt Peter Madsen feltaláló tengeralattjárójára. A férfi előbb azt állította, hogy biztonságban partot értek Koppenhága közelében, majd később már úgy vallott, hogy a nőt baleset érte, holttestét pedig a tengerbe dobta.

A harmincéves Wall szabadúszó újságíró volt, New York és Peking között ingázott. Főként a The Guardiannak és a The New York Times-nak írt.

A barátja kezdte el keresni, miután nem tért haza az általa rövidnek nevezett kiruccanásról, melyen feltérképezte volna Madsent és Nautilus névre keresztelt tengeralattjáróját.

A jármű órákkal azelőtt elsüllyedt, hogy elkezdtek a nő után kutatni. A dán rendőrség szerint a 40 tonnás tengeralattjárót Madsen direkt süllyesztette el, mielőtt megmentették, majd letartóztatták. A feltalálót emberöléssel vádolják, de mindent tagad.

(kiemelt kép: Fotó: Europress / AFP / Tom Wall)