Egy kanapéba gyömöszölve találták meg egy eltűnt 16 hónapos kislány holttestét

Saját otthonában, egy kanapéba gyömöszölve találták meg a helyi hatóságok a 16 hónapos Semaj Crosby holttestét, egy nappal azután, hogy az Illinois állambeli Julietben élő anyja bejelentette az eltűnését – jelentette a helyi sajtó. A hatóságok még csak „gyanúsként” kezelik a lány halálát, és egyelőre nem beszélnek emberölésről. Ahhoz meg kell várni a toxikológiai vizsgálatok, és a rendőrségi nyomozás eredményeit.

A kislány pár órával azután tűnt el, hogy az állami gyermekvédelmi hatóság emberei kivonultak a házhoz, miután panasz érkezett az anya ellen, hogy elhanyagolja gyermekeit. A nőnek – akinek nevét nem hozták nyilvánosságra – még két idősebb fia van. Őket a holttest megtalálása után állami gondozásba vették.

