Lemondott a Momentum elnökségi tagja

Pottyondy Edina augusztus 2-án távozott a Momentum elnökségi tagsági pozíciójából, értesült a 24.hu, a háttérben személyes okok állnak. Értesülésünket Hajnal Miklós, a párt szóvivője megerősítette, hozzátéve, hogy az országjárásuk egyik szervezőjeként továbbra is folytatja a közösségépítő munkáját. „Ennek is köszönhető, hogy már több, mint 1100 taggal és 100 alapszervezettel dolgozunk Magyarország beindításán”, mondta.

A Momentum augusztus 6-án tart küldöttgyűlést. Pottyondy a Nolimpia-kampány utáni, márciusi közgyűlés alkalmával került be a Momentum elnökségébe, akkor a négy helyre nyolcan indultak, Mécs Imre SZDSZ-alapító fia, Mécs János nem került be, most Pottyondy öt hónap után mondott le.

Megszólalt csütörtökön a Momentum két adományozója is, Bojár Gábor, a Graphisoft és a budapesti Aquincum Institute of Technology magánegyetem alapítója és Raskó György volt MDF-s, majd MDNP-s parlamenti képviselő. Előbbi egymillióval, utóbbi ismeretlen összeggel támogatta a pártot.

A kiemelt képen Pottyondy látható középen, a Momentum Nyitás fesztiváljáról / Facebook