Meglepően jó GDP-adat jött ki

A bruttó hazai termék (GDP) 4,1 százalékkal nőtt az első negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva – jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden. A naptárhatással kiigazítva 3,7 százalékos volt az éves összevetésű gazdasági növekedés, és ugyanannyi az egyéb rendkívüli hatásoktól is megszűrt szezonálisan és naptárhatással korrigált adat.

Az előző negyedévhez mérten 1,3 százalékkal emelkedett a bruttó hazai termék volumene a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint az első három hónapban.

A növekedéshez legnagyobb mértékben az ipar és a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá.

Az elemzői konszenzus 3,5 százalékos bővülést prognosztizált.

Utoljára 2014 második negyedévében nőtt hasonló mértékben a GDP, akkor 4,5 százalékkal.

Első negyedévben 2006 óta nem volt magasabb növekedés.

Az adatok ismertetésekor Szőkéné Boros Zsuzsanna, a KSH főosztályvezetője elmondta: az ipar, építőipar is erősen nőtt, amiben az alacsony bázis is szerepet játszott, és a piaci szolgáltatások is hozták a szokásos növekedési ütemet.

Az építőipar 24,7 százalékkal emelkedett az idei első három hónapban a tavalyi alacsony bázisról, amikor 27,6 százalékos visszaesést szenvedett el.

Az idei növekedésben valószínűleg az uniós támogatások hatása látszik. Az iparban a feldolgozóipar, azon belül a járműgyártás, a számítógépek, elektronikai, optikai termékek gyártása és a gyógyszergyártás is megugrott. A mezőgazdaságnál nem látnak jelenleg semmi növekedést, az most kivétel – jegyezte meg a KSH szakértője.

A főosztályvezető szerint a kereskedelemben éreztette a hatását, hogy jelentősen nőtt az első alkalommal forgalomba helyezett új autók száma, ami a háztartásokon túl a vállalkozások által vásárolt tételeket is tartalmazza.

Erősödött a forint

Erősödéssel nyugtázta a forint a vártnál magasabb első negyedévi magyar GDP-növekedést. Az euró jegyzése az adatok közzétételét követően 308,90 forintról 308,54 forintra, a dollár jegyzése 280,86 forintról 279,82 forintra, a svájci franké pedig 282,23 forintról 281,76 forintra csökkent.