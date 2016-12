Mark Zuckerberg 2016-os dobásainál már csak az izgalmasabb, mi lesz belőlük jövőre

Hihetetlenül hangzik, de igaz: 2017 februárjában már 13 éves lesz a Facebook. 2004 óta rengeteg idő eltelt, de az biztos, hogy 2016 egy kivételes év volt az alapító, Mark Zuckerberg szempontjából is. 2016-ban

az űrhajósok élőben jelentkeztek be a Nemzetközi Űrállomásról, Zuckerberg a nézőket arra kérte, hogy kommentben tegyenek fel minél több kérdést, amiket aztán ő tolmácsol az űrhajósoknak,

ügyes trükköt fejlesztettek ki arra az esetre, ha valaki szakítás után kicsit kevesebbet szeretné látni az exe dolgait,

Zuckerberg félmillió eurót adományozott a Vöröskeresztnek a közép-olaszországi földrengés áldozatainak megsegítésére.

Még szeptemberben írtunk arról, hogy a Facebook alapítójának és feleségének, Priscilla Channek milyen elképesztő tervei vannak. Egy sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a következő tíz évben hatalmas összeggel – körülbelül 821 milliárd forinttal – támogatják az alapkutatást.

Céljuk az, hogy a következő nyolcvan évben felszámolják a létező betegségeket.

A bejelentést két fajta reakció fogadta: az egyik oldal szkeptikusan megvonta a vállát, mondván, köszönjük, nagy szavak, szép ígéretek. A másik viszont rendkívül izgatottan várta a további fejleményeket – tudva, hogy Zuckerberg nem szokott a levegőbe beszélni (ezt majd később is bizonyítjuk) -, milyen technológiával szeretnék legyőzni a leggyilkosabb betegségeket.

A projekt a Zuckerberg és Chan által létrehozott Chan Zuckerberg Initiative szervezet alatt fut majd, amit közös gyermekük, Max születésének apropójából alapítottak. A terv az, hogy létrehozzanak egy sejtatlaszt, ami a test minden sejtjét feltérképezné, melynek alapján a kutatók új gyógyszereket alkothatnának meg. Szeptember óta nem hallottunk új részleteket a kezdeményezésről, de néhány éven belül úgyis kiderül, megvalósítható-e a csoda.

Elmúlt az ősz, november 8-án pedig hatalmasat fordult Zuckerberg és a Facebook megítélése. Miután a világ magához tért a Donald Trump elnökké választása okozta sokkból, logikus, hogy meg kellett keresni az okokat, miért nem jött a papírforma, miért tévedtek a közvélemény-kutatások és főként, hogyan történhetett meg ez az egész.

Sokan sokféleképpen magyarázzák az amerikai elnökválasztás végkimenetelének alakulását, szakértők arról is beszéltek, hogy sok szavazó nem merte bevallani a különböző kutatásokon, hogy Trumpra szavaz majd, mások szerint Hillary Clinton nem volt elég erős jelölt a demokratáknál, Bernie Sanders nyerhetett volna a republikánus jelölt ellen.

Ezekben is van valami, de a legnagyobb visszhangja mégis annak volt, hogy

a Facebook tehet mindenről.

Hiszen az elnökválasztást megelőzően töménytelen mennyiségű álhír árasztotta el az internetet, mi pedig jobb esetben csak végignéztük mindezt, rosszabb esetben el is hittük. December közepéig kellett várnunk, amíg végre történt valami, és elkezdték megjelölni a kamuhíreket.

Zuckerbergék egy külső szervezettel vizsgáltatják meg a tartalmakat, a felhasználók pedig hamis hír esetén kapnak egy figyelmeztetést, hogy az adott bejegyzésnek erősen vitatott tartalma van. Meglátjuk, mennyi haszna lesz a funkciónak, de nem túl biztató fejlemény, hogy december végére odáig jutottak, hogy

sikerült nekik is legyártani egy kamuhírt.

Azért ez nem azt jelenti, hogy a Facebook-alapító az álhírek hálójában töltötte volna a 2016-os évet, sőt! Itt jön újra az “ígéret szép szó” esete, hiszen Zuckerberg még az év elején jelentette be, hogy elkészít egy okosotthont, nemrég pedig jelentkezett, hogy a küldetést teljesítette. A terv egy olyan mesterséges intelligencia létrehozása volt, ami irányítja az otthonát, beleértve

a lámpákat,

a fűtést,

a berendezéseket,

a zenét és

a biztonságot is.

Ez még nem minden, azt is szerette volna, ha alkotása megtanulja, mit szeret, ráadásul kislányát is szórakoztatja.

A rendszer elkészült, a Jarvis nevet kapta, és természetesen Zuckerberg egy Facebook-videóban is bemutatta a nyilvánosságnak. A mesterséges intelligenciával egy telefonos applikáción keresztül lehet kommunikálni, de bőven többet tud, mint a Siri, hiszen össze van kötve például a bejárati ajtónál lévő kamerával, így felismeri, kik állnak épp az ajtóban.

Ha pedig épp nem akarnánk beszélgetni, elég egy üzenetet írni Jarvis számára, és máris teljesíti a rászabott feladatot, legyen az például a lámpák leoltása. A bemutatóvideóba még néhány poén is belefért, például amikor Zuckerberg azt kéri Jarvis-tól, tegyen be egy jó Nickelback-számot, mire a mesterséges intelligencia közli, hogy sajnos nem tudja teljesíteni a kérést, hiszen nincs jó Nickelback-dal.

Miután Zuckerberg megmutatta a nyilvánosságnak Jarvis-t, megszavaztatta, kinek a hangján szólaljon meg. A szavazást Morgan Freeman nyerte, akit rögtön fel is kértek a nemes feladatra, a színész pedig természetesen igent mondott.

A Facebook alapítója szeretné, ha a műve előbb-utóbb

az egész világon elérhető lenne,

tervezi, hogy nyilvánosságra hozza a forráskódot, de a jelenlegi verzió túlzottan az ő otthonára lett tervezve. Azt sem felejtette el hozzátenni, hogy bár igaz, a projekt nagyon kezdetleges, de ki tudja, lehet, hogy egy jövőbeli Facebook-terméket láthatunk most.

Oké, de egy ilyen év után vajon mire készülnek Zuckerbergék 2017-ben?

A Facebookot illetően az oldal marketingese annyit árult el, új lehetőségek nyílnak a jövőben a különböző világban zajló fontos események és pillanatok megosztására és kommunikálására. A terjeszkedés sem áll meg, már készülnek az új londoni központ megnyitására, ahol több száz új dolgozót köszönthet a Facebook-birodalom.

Retteghet a Netflix és a YouTube is, hiszen ahogy Zuckerberg már többször jelezte, a videó központi szerepet játszik a cég hosszútávú terveiben. A Facebook már most is fizet bizonyos kiadóknak (Buzzfeed, New York Times, CNN), hogy készítsenek élő videókat, hamarosan pedig érkeznek a saját videós tartalmak.

Egy-két éven belül szinte az egész Facebook kizárólag videókból fog állni

– mondta a közösségi oldal egyik vezetője.

Az oldalon található videók száma már a tavalyihoz képest is a négyszeresére nőtt, de a cuki cicás kisfilmeken túl a cég nyereséget is szeretne generálni ezekből a tartalmakból, ezért már tárgyalnak a különböző hirdetőkkel.

Ja, és egyébként idén Zuckerbergék elkészítették a Facebook saját VR-kameráját, szóval biztos, hogy a virtuális valóság terén is lesznek újítások jövőre. Nem túl valószínű, hogy unatkoznánk 2017-ben.