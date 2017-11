A fagyasztóban ölték meg a beteg gekkókat az állatos kávézóban

Megszólalt Budapest egyik közkedvelt állatos kávézójának, az exZootic Café egyik korábbi dolgozója, aki a hvg.hu-nak azt mondta, kegyetlen, ahogy tartják az állatokat a helyen. Elmondása szerint ezek az élőlények szenvednek, a brazíliai óriás madárpókot például annyira kis dobozban tartották, hogy a lábai már a műanyag tartó falán voltak.

Hozzátette, vannak olyan vendégek, akik oda sem figyelnek az állatokra, ezért előfordul, hogy az állat leesik, miközben elmenni próbál.

Volt egy göndörszőrű tarantula, aminek kiszakadt a lába, mikor elejtették vagy eldobták, így vegetált egy ideig, majd elpusztult

– mondta.

A volt alkalmazott nem is érti, miért üzemelhet ma is a hely, miután hiába tilos egy helyen tárolni az emberi állati táplálékot, a kávézóban a kígyóknak, hüllőknek szánt patkány- és egértetemeket közvetlenül a vendégeknek felszolgált ételek mellett tartották.

A hely korábbi dolgozójának fotóin látszik, hogy két tömb reszelt sajt és a fekete hamburgerbucik mellett ott van a 10 darabos fagyasztott rágcsáló.

Az exZootic Café gekkói láthatóan le voltak soványodva, a tulajdonos szerint azért, mert betegen fogadták be őket. A beteg gekkók közül több is elpusztult, vagy a helyen ölték meg őket, elkerülve a további szenvedést. Volt olyan állat, amit beraktak a fagyasztóba, a lap forrása szerint ugyanoda, ahol tégelyekben a fagyit is tárolták.

Az október végéig ott dolgozó alkalmazott szerint a beteg állatok semmilyen kezelést nem kaptak, többen közülük olyan rosszul néztek ki, hogy az a vendégeknek is feltűnt.

A kenguru véreset pisilt, a szurikáta azért van most egyedül, mert a testvére rejtélyes körülmények közt meghalt. A leguán bőrbeteg, csúnyán terjedő gennyes sebe volt, és szegény nagyon fázik, folyamatosan infralámpa alatt kellene lennie, ezért kucorog a lehető legmelegebb helyen

– mondta.

Héjjas Barbara állatorvos azt mondta, már az első napon látszott, hogy vannak problémás dolgok:

a szakállas agámán harapott sebet láttam, szerencsétlen kengurunak hasmenése volt, mert a gyerekek a személyzet szeme láttára etették ropival.

Az üggyel két szervezet foglalkozik, az Állatmentő Szolgálat és Országos Állatvédőrség Alapítvány, azonban eddig hiába fordultak már több szervezethez is.