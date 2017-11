Mocskos migráns, büdös bevándorló: gyűlöletbe fulladt Magyarország

Mindenki, aki azt szajkózza, hogy a kormánypropaganda nem hat az emberekre, nézzen rá erre a listára. Gyűlöletnapló 2015 tavaszától.

Most Kömlő vált a migránsoktól való rettegés új, groteszk szimbólumává. A Heol írt arról csütörtökön, hogy a csöndes hevesi faluban rémisztővé vált a Mindenszentek.

A helyiek ugyanis amiatt zaklatták a polgármestert, hogy migránsok lepték el a temetőt.

Az tény, hogy a 2015-ös menekültválság során a szerb-horvát határ vidékén előfordult olyan eset, hogy menekültek tábort vertek egy temetőben, de az ő viszonyuk a temetőkhöz alapvetően ennél sokkal keserűbb. Mindenesetre bejelentések érkeztek a kömlői faluvezetőhöz, ő pedig a polgárőrökkel együtt kiment a helyszínre megnézni, mi van ott. Hát kiderült, hogy semmi, a más településekről itt eltemetett szeretteiket gyászolni érkező idegeneket hitték migránsnak, még egy falubeli is megkapta a billogot.

A Heol arról ír, valószínűleg a médiában látható migránsozás tette meg a hatását, ezért kattantak rá a falubeliek arra, hogy Kömlőt ellepték a szírek, irakiak, afgánok, eritreaiak és pirézek. A polgármesteri hivatal a Facebookon közzétett felhívásban nyugtatott meg mindenkit, így:

Tisztelt Kömlői lakosok! A mai nap folyamán számtalan jelzés érkezett az Önkormányzathoz, hogy az elmúlt napon idegen… Közzétette: Kömlő Község Önkormányzat Hivatalos Oldala – 2017. október 31.

Az eset jól mutatja, mit tett a kormányközeli médiából évek óta áradó, gyűlöletalapú propaganda a hiteles információforrásoktól elzárt, emiatt kényszerből a kormányzati szócsövekre hagyatkozó emberekkel. Össze is szedtünk az utóbbi évekből több migránspánikot Magyarországon.

2015. május 5.: jutalomkirándulás, rendőrökkel

A bőszénfai polgármester úgy próbálta motiválni két éve a közmunkásait, hogy elvitte őket kiruccanni Mohácsra, Paksra és Dunaújvárosba. Pakson épp elindultak volna sétálni, mire megjelentek a rendőrök. Valaki kihívta őket, mondván ez a csoport migránsokból áll. A rendőrök hamar rájöttek a turpisságra, gyors igazoltatás után odébb is álltak.

2015. július 19.: brutális verés Szegeden

Még meg sem jelentek az igazi tömegek a déli határon, sehol se volt a kerítés és a gyoda-vagon, nem történt meg a röszkei zavargás sem, amikor Szegeden megtermett egykori börtönőrök összevertek három fiatalt 2015 júliusában. “Büdös bevándorló”-t kiáltottak a Kubában született, de 1 éves kora óta Magyarországn élő sértettnek, majd megütötték őt és barátnőjét is. A nő elvesztette eszméletét, a párja meg akarta védeni, erre őt is szétütötték és -rúgták. A lány testvére is megsérült. Az ügy már a bírósági szakaszban van.

2015. szeptember 19.: Benny Hill Show Mágocson

A válság elején, még szeptember 19-én Nagymágocson történt meg a Benny Hill-szkeccsekbe illő történet. A susnyában dolgozott egy közmunkás- és jóval arrébb egy földmérő-csapat, aztán meglátták egymást, és egyből jelezték a rendőrségnek, hogy migránshelyzet van. Korábban amúgy felröppent olyan hír, hogy 200 menekültet elhelyeznek a községben, de ebből végül nem lett semmi.

2015. szeptember 29.: túrázó, nem migráns!

Tíz nappal ezután Kiskunhalas környékén egy túracsoport esett a pánik áldozatául. A 20-30 fős csapat Zsanától ment a homokbuckákat megnézni, amikor szembejöttek a rendőrök. Kiderült, hogy itt is valakik bejelentették a csoportot, hogy ők bizony bevándorlók, illegálisak, el kell őket fogni. Ők iratokkal igazolták, hogy magyarok, így mehettek dolgukra.

2016. március 3.: kibaszott erdélyi bevándorló

Zoltán az erdélyi Kézdivásárhelyen született, de barnább a bőre az átlagnál, na meg szőrös is. 2016 elején még Budapesten élt, akkor megtapasztalta, milyen veszélyes a külseje. Egy hét alatt háromszor bevándorlózták le őt, egy középkorú férfi például az arcába ordított a metrón: „kibaszott bevándorlók, már mindenhol ott vagytok”. Zoltán csak ezt üzente akkori Facebook-posztjában:

Szeretném egyúttal megragadni az alkalmat és gratulálni azoknak, akiknek sikerült lószarral beetetniük egy egész országot. Kell az ellenség, csávók, tudom én, mert akkor lehetünk megmentők. Sok sikert kívánok. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

2016. március 25.: lovasmigránsok

Dél-baranyai falvakban keltett tavaly márciusban riadalmat egy csapat lovastúrázó egyetemista – írt róla anno a Bama.hu. A lap úgy tudta meg, hogy megijedtek a helyiek a migránsoknak nézett lovasoktól, mérgesek voltak, akár az agresszióra is képesek lettek volna. Szerencsére itt sem történt erőszak.

2016. július 4.: mexikóiak veszik el a magyarok munkáját

Szügy községben mexikói, majd thaiföldi varrónőket alkalmaztak a textilgyárban, mivel nem volt elég képzett magyar munkaerő. Kezdetben a mexikóiakat természetesen migránsnak nézték a helyiek, aztán megszokták, megszerették őket. Pedig különböző kultúra, és elvették a magyarok munkáját.

2016. július. 8.: migráns bújt az anyjába

Tavaly júliusban történt a súlyos érdi gyilkosság, aminek során egy skizofrén férfi megszúrta az édesanyját, mert annak szerinte migráns szállta meg a testét.

2016. augusztus. 1.: krisnás vagy migráns?

A Facebookon futott körbe egy sztori, miszerint a hazai krisnások tavaly nyáron ünnepeltek egyet a fővárosi Nagykörúton, cirka ötvenen felvonultak zenélve, táncolva, boldogan. Mindannyian magyar állampolgárok. Ennek ellenére sorozatosan kapták az uszító beszólásokat, miszerint mocskos migránsok, agyon kéne őket lőni, megerőszakolják a nőket és így tovább.

2016. október 20.: bemószerolt Erasmus-cserediákok

A migránsokat segítő MigSzol Szeged csoport külföldi, Erasmus-programmal itt tanuló hallgatókat vitt el egy túrára a déli határ mentén még tavaly októberben. Meg akarták nekik mutatni a menekültválság helyszíneit, de a vége az lett, hogy egy aggódó polgár rájuk hívta a rendőrséget, mondván migránsokat lát a sínek mentén baktatni.

2017. március 7.: martfűi migráns rém

A Szolnok megyei Cibakháza polgármestere idén márciusban beszélt arról, hogy miközben a településen forgatták A martfűi rém című magyar filmet, a helyiek csomó bejelentést küldtek, hogy valószínűleg migránsok ólálkodnak a csatorna környékén. A stábtagokat nézték annak.

2017. március 27.: fejkendő és emberiesség semmi

Szintén idén márciusi sztori volt Balogh Felíciáé: a magyar lány vonaton utazott, de a komplett utazóközönség rettegve szemlélte vagy átnézett rajta, miután feje fázása miatt felvett egy kendőt a fejére.

2017. május 2.: kattant a bilincs a túrázókon?

A Pannon Egyetem kőszegi kampuszának hallgatói és lektorai a város környékén túráztak, amikor egy házmestertempójú személy rájuk hívta a rendőrséget. Már ez is vadul hangzik, de a városban elterjedt pletykák szerint a migránsoknak nézett, részben külföldiekből álló csoport egyes tagjait őrizetbe is vették. A Nyugat.hu információit nem erősítette meg a rendőrség.

2017. május 11.: bátor legény a Kálvin tér alatt

Sokakat felháborított (leszámítva Németh Szilárdot) az eset, amikor egy migránsozó csetepatéba belekerült magyar lányt ütött le egy begőzölt férfi a pesti Kálvin téri aluljáróban. Történt ugyanis, hogy a pizzéria alkalmazottja angolul kérdezte meg a férfitől, mit kér (azt hitte, turista), ebből támadt a mocskolódás. A lány meg akarta védeni az alkalmazottat, mire a férfi üvöltve megütötte őt, majd elmenekült. Azóta elfogták, eljárás indult ellene.

2017. augusztus 11.: buszról leszedett apuka

Színes bőrűnek sem egyszerű lenni a térségben a tomboló rasszizmus miatt, ezt élhette át egy Bécsben élő nigériai édesapa is, aki a népligeti buszpályaudvarról utazott volna haza gyerekeivel. Érvényes jegyük ellenére nem szállhattak fel, a sofőr a gyerekülés hiányára hivatkozott a férfi magyar felesége szerint. Az apa egy idő után dühös lett, felemelte a hangját, mire egy nő dühösen nekiesett a többi utas migránsozása közepette. Végül a nőt és a férfit is elvitte a rendőrség, a gyerekek megijedtek, nem is akarnak többé Magyarországra jönni.

2017. szeptember 4.: Gyűlölet a Kis-Balatonnál

Hét-nyolc menekültet akart a Migration Aid civil szervezet üdültetni a zalai Esztergályhorvátiban, de egyből ellenkezéssel találkoztak. A polgármester akkor azt mondta, már akkor migránsokról suttogott a rettegő falu, amikor tavaly átutazott arrafelé egy külföldi. Hiába helyezték volna el a menekülteket egy magánházban, a falu még egy rendeletet is elfogadott gyorsan, ami a kötelező védőoltások meglétéhez köti a tartózkodást.

2017. szeptember 25.: düh Őcsényben

A kömlői előtti legutóbbi, az ország állapotát egy az egyben megmutató történet a tolnai Őcsényben esett meg, ahol jogosan itt tartózkodó menekülteket üdültetett volna egy alapítvány egy panzióban, de a helyiek hatalmas ellenállásába ütköztek. A panziótulajt megfenyegették és kiszúrták a kocsija kerekeit, hiába próbálták falufórumon elmagyarázni a helyieknek, hogy senki se robbantja fel őket. A botrány a polgármestert is elsöpörte, miközben Orbán Viktor gyakorlatilag megerősítette, helyes, hogy gyűlölettel válaszolt a község az alkalmi látogatásra.