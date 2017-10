Czeglédy-ügy: Gyurcsány is fut a pénze után

A Demokratikus Koalíció elnöke közösségi oldalán osztja meg, mit gondol arról, hogy napok óta lázban ég a kormányközeli sajtó amiatt, hogy családi cégük (Altus Zrt.) kölcsönt adott Czeglédy Csabának, illetve az ő vállalkozásának (Human Operator Zrt.).

Czeglédyt azóta jelentős összegű költségvetési csalással gyanúsították meg. Gyurcsány szerint a hírekben a bűn elkövetésének árnyát borítják rá is, amire meg is vonhatná a vállát, mondván, senkinek semmi köze ahhoz, kinek adnak kölcsönt, de nem ezt teszi.

Gyurcsány azonban árnyalja a képet. Azzal, hogy Czeglédy Csaba, illetve irodája számtalan perben képviselte az elmúlt években a Fidesz ellen és egy-két kivételtől eltekintve ezeket rendre meg is nyerték.

Az ügyvéd idén tavasszal azzal kereste meg, hogy a diákmunka szervezésével foglalkozó cége vitába keveredett az adóhivatallal, zárolták számláit, átmeneti fizetési gondjai vannak, nem fog tudni bért fizetni a diákoknak, ha nem kap kölcsönt.

Mivel Gyurcsány évek óta nem foglalkozik cégügyekkel, feleségéhez, Dobrev Klárához irányította.

Klára úgy döntött, hogy ad kölcsönt Csabáéknak és én egyetértettem vele. Elkészült a szerződés, átutaltuk a pénzt. Telt-múlt az idő. Czeglédy elkezdett törleszteni, aztán jött a hír, hogy váratlanul őrizetbe vették és zárolták valamennyi számláját. Ettől a pillanattól természetesen nem tudott fizetni, sőt, a diákmunkások sem kapták meg bérüket. Hogyan is kaphatták meg, hiszen nem fért hozza számlájához az Adóhivatal intézkedése miatt.

Gyurcsány értékelése szerint most ott tartunk, hogy ő sem tudja, valamikor visszakapják-e a pénzüket, de ők csak segítettek egy embernek, és rajta keresztül sok száz diáknak. Ez a bűnük a jobboldali sajtó szerint.

Magánvagyonunk egy részét kockáztattuk egy barátunk érdekében. Ezt éreztük kötelességünknek. Bíztunk egy emberben, akinek ártatlanságában ma is hiszünk. Ellenkezőjét eddig senkit se bizonyította. Hittünk egy emberben, aki szembeszállt Orbán rendszerével, és tehetségével sok borsot tört orruk alá.

Most meg kellene tagadnunk? Miután a Fidesz meggyanúsította, el kellene őt hagynunk? Egyiket se tesszük meg. Továbbra is dolgozunk irodájával, nem fordítunk hátat. A jobboldal szemében ez bűn. Szerintünk nem. Sőt.