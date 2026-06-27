Hegedűs Zsolt: A hőségben komoly kockázatot jelentenek a tömegrendezvények

Komoly egészségügyi kockázat a Magyarországon tapasztalható hőség – írja Facebook-oldalán Dr. Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter ezért arra kér mindenkit, aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, hogy indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében.

Hétvégén több tömegrendezvény is lesz Magyarországon – köztük a Pride felvonulás is –, miközben hazánkat éppen Európa történetének legsúlyosabb hőhulláma éri el. Az országos tiszti főorvos ezért június 27-től június 30-ig harmadfokú riasztást rendelt el, több megyére pedig piros figyelmeztetést adott ki a HungaroMet. Az előrejelzések szerint az ország bizonyos pontjain 40–42 Celsius-fokos hőmérséklet is előfordulhat, ami könnyen életveszélyessé válhat.

Különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra azt javaslom, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt személyesen szabadtéri tömegrendezvényen

– fogalmazott Hegedűs Zsolt a bejegyzésében.

Akik viszont mégis úgy döntenek, hogy kint töltik a napjukat, azokat arra kéri, hogy vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos, szellős ruhát, használjanak fényvédőt, és amikor csak lehet, keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulásközeli érzést tapasztalnak, azonnal álljanak meg, húzódjanak árnyékba, igyanak vizet, és kérjenek segítséget.

Kérek mindenkit: figyeljünk egymásra. Ha valakin rosszullét jeleit látjuk, ne menjünk tovább mellette. Szóljunk a rendezvény biztosításában részt vevőknek, az egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívjuk a 112-t. A közösségi események fontosak, de az egészség és az élet védelme az első. Aki az extrém hőség miatt esetleg otthon marad, nem gyenge döntést hoz, hanem felelőset

– írta.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közleménye szerint a következő napok tartósan szélsőséges hőmérséklete fizikailag és mentálisan is megterhelő lesz. Ezért azt javasolják, aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben – ezek elérhetőségéről a katasztrófavédelem weboldala nyújt tájékoztatást. A gyermekeket, házi kedvenceket soha, egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban, mert még egy félárnyékban parkoló jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet.

További információk a hőséggel kapcsolatban alábbi cikkeinkben elérhetők: