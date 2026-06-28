Sorra dőlnek meg a melegrekordok Európában

Az előzetes adatok alapján szombaton új napi melegrekord született Magyarországon (Budakalászon 40,7 fokot mértek), és nem látszik még a vége a pokoli hőségnek.

Ez persze nem csak nálunk van így, Európa nagy részét sújtja az extrém hőhullám.

Németországban például immár a második egymást követő napon dőlt meg az országos melegrekord: az előzetes adatok szerint a hőmérséklet elérte a 41,5 °C-ot, amit a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban található Möckern-Drewitzben regisztráltak.

Ez meghaladta az előző napi 41,3 °C-os rekordot, amelyet a francia határ közelében fekvő Saarbrückenben mértek. Mindeközben Berlinben két vízágyút a terekre küldtek, hogy vízpermettel hűsítsék az embereket.

A BBC azt írja, hogy szombaton Dániában és Csehországban is új melegrekordok születtek, miközben a példátlanul korai nyári hőhullám tovább terjedt észak és kelet felé, egyre több embert érintve.

Becslések szerint Európában jelenleg mintegy 150 millió ember él olyan területen, ahol a hőmérséklet meghaladja a 35 °C-ot. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) arra figyelmeztetett, hogy a hőhullámnak „jelentős hatásai” lesznek az emberek egészségére és az ökoszisztémákra.

Csehországban szombaton minden korábbi hőmérsékleti rekord megdőlt: a Prágától északra fekvő Doksany meteorológiai állomásán 40,8 °C-ot mértek – közölte a Cseh Hidrometeorológiai Intézet (CHMI).

Dániában az előzetes adatok szerint az Aarhus közelében található Odumban előzetesen 37,0 °C-os hőmérsékletet regisztráltak. Ez meghaladta az 1976-ban felállított korábbi országos rekordot, amely 36,4 °C volt.

Svájcban szombaton immár a harmadik egymást követő napon dőlt meg a júniusi melegrekord: az ország északi részén fekvő Bázelben a hőmérséklet 39,0 °C-ra emelkedett.

„Ez a hőség nem kellemes nyári időjárás. Ez egy egészségügyi válság” – írta az X közösségi platformon Katrin Göring-Eckardt német politikus, a Zöldek egykori társelnöke.

Budakalászon 40 Celsius-fokot mértek június 27-én.

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