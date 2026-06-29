Meghosszabbították a legmagasabb fokú hőségriasztást

Szerda éjfélig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos – jelentették be a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben hétfőn.

Mint jelezték, a országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzése alapján a június 27-én éjféltől elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást július 1-jén (szerda) éjfélig az ország egész területére meghosszabbítja.

A tartós, helyenként 40 Celsius-fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italokat – hívták fel a figyelmet.

A rosszullétek megelőzése érdekében azt kérték, lehetőség szerint senki se tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, és kerüljék a megerőltető fizikai munkát ebben az időszakban. A munkáltatókat arra kérték, hogy biztosítsanak elegendő ivóvizet, rendszeres pihenőidőt, valamint árnyékos vagy hűvös pihenőhelyet a szabadtéren dolgozóknak.

Az extrém hőség idején lehetőség szerint mindenki tartózkodjon árnyékos, hűvös helyen, és gondoskodjon otthonuk megfelelő árnyékolásáról, illetve szellőztetéséről.

A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet – jegyezték meg.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Érdemes naponta felhívni vagy meglátogatni őket, meggyőződni arról, hogy elegendő folyadékot fogyasztanak, és megfelelően tudják hűteni lakásukat. Különösen fontosnak nevezték, hogy senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és háziállatot parkoló gépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.

A közleményben azt is hangsúlyozták, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, ami erdőkre és azok kétszáz méteres körzetére vonatkozik. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb hőforrástól meggyulladhat, ezért a hőségriasztás ideje alatt fokozott figyelmet kértek, különös tekintettel a mezőgazdasági betakarításoknál, valamint a hő- és szikrahatással járó munkavégzéseknél. Az aktuális hőségriasztásról és az egyéb veszélyjelzésekről szóló információk a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásán keresztül valós időben is elérhetők – áll a közleményben.

Szerdán várhatóan némi enyhülés áll majd be az időjárásban.