HungaroMet: Már most megdőlt a napi melegrekord

„13 órakor már biztosan tudjuk, hogy megdőlt a mai napra vonatkozó maximum-hőmérsékleti rekord! Meddig emelkedhet a hőmérséklet?” – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán, de azt nem közölte, hogy mennyi az új csúcs.

A HungaroMet honlapja szerint 13 óra körül 39 fok volt a legmagasabb hőmérséklet Budapest északi részénél.

Az eddigi melegrekord 37,5 Celsius fok volt a HungaroMet adatbázisa szerint, amit még 1994-ben mértek Örkényben.

Mint megírtuk, az extrém kánikula miatt szombattól harmadfokú hőségriasztást adott ki az országos tiszti főorvos.