A franciák már tiltják az alkoholt a hőség miatt, négy kisgyermek halt meg a brutális kánikulában

A tudósok szerint a valaha tapasztalt legbrutálisabb hőhullámmal néz szembe jelenleg Európa. A szinte kibírhitatlan hőség egyelőre Nyugat-Európát érinti a legérzékenyebben, azonban már elkezdett keletre mozdulni, így az elkövetkező napokban Magyarországon is intenzív kánikulára, 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletre lehet számítani.

Halálos a hőség Európában

A hőhullám eddig Franciaországot érintette a legérzékenyebben, ahol nemrég országos rekordnak számító, 44,3 Celsius-fokos hőmérsékletet mértek. A Guardian beszámolója szerint a brutális hőség az országban már négy kisgyermek halálát okozta, és országszerte több mint 55 ember fulladt vízbe, mert a hőség elől menekülve felügyelet nélküli fürdőhelyeken kerestek enyhülést – tengerpartokon, folyókban vagy a városi csatornákban.

Patrice Faure párizsi rendőrkapitány arról számolt be, hogy rengeteg ember szorul orvosi ellátásra a hőség miatt, ezért a város kórházai már kezdik elérni fogadóképességük végét. A Francia Sürgősségi Orvosok Egyesülete azt közölte, előfordult, hogy 24 órán belül 55 ember halt meg a sürgősségi osztályokon, ami kiugró szám, hiszen általában mindössze 3–4 ember szokta életét veszteni egy nap alatt.

Az országban számos vészhelyzeti intézkedést hoztak, hogy megelőzzék a magas hőmérséklet miatti vészhelyzeteket. Elmaradnak például az olyan szabadtéri rendezvények, mint a Pride-felvonulások, sőt a fővárosban a közterületen történő alkoholfogyasztást is betiltották.

Az alkohol árusítása is tilalom alá került péntek este 18:00 órától szombat reggelig, valamint szombat este 18:00 órától vasárnap reggelig.

Mindeközben Európa több másik országában is hőség tombol: Olaszországban megolvadtak a villanyvezetékek az aszfalt alatt, Németországban pedig megrepedt és eldeformálódott az aszfalt az egyik autópályán.

Magyarországot is eléri a hőhullám

A példa nélküli kánikulát úgynevezett hőkupola okozza, amely csapdába ejti a forró levegőt Európa felett, és meleg levegőt szív el a Szaharából. A tudósok szerint ezt a jelenséget egyértelműen a klímaváltozás okozta. Az éghajlatváltozásról régóta tudományosan bizonyított tény, hogy súlyosbítja a hőhullámokat, és ezért elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok – a szén, a kőolaj és a földgáz – égetése a felelős.

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, az országos tisztifőorvos az érkező hőség miatt a korábban június 23-ig kiírt másodfokú riasztást június 26-ig meghosszabbította, június 27-től június 30-ig pedig harmadfokú riasztást rendelt el. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közleménye szerint a következő napok tartósan szélsőséges hőmérséklete fizikailag és mentálisan is megterhelő lesz, különösen a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők számára.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a hőség idején figyeljenek oda a rendszeres folyadékfogyasztásra, valamint az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italok mellőzésére. Szabadtéri programok esetén gondoskodjanak megfelelő UV-védelemről, amelyben napszemüvegek és különböző fényvédő készítmények lehetnek segítségünkre.

Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben – ezek elérhetőségéről a katasztrófavédelem weboldala nyújt tájékoztatást. A gyermekeket, házi kedvenceket soha, egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban, mert még egy félárnyékban parkoló jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet. További fontos tudnivalókat a hőséggel kapcsolatban alábbi cikkeinkben olvashat: