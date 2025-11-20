Hepatitis A: ritka vírus betegített meg százakat Magyarországon

A fejlett világban ritkának számító vírus okozott járványt Magyarországon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) heti járványügyi jelentései szerint 2025-ben november elejéig csaknem 1600 ember kapta el a hepatitis A nevű betegséget, ami kiugróan magas szám, a 2019–2023 között mért középérték (102) több mint 15-szöröse. A központ utoljára márciusban és júniusban – a 24.hu megkeresésérei után – adott ki közleményt a járványról, ám ebben leginkább csak általános információkat közöltek a betegségről.

Akkor arról számoltak be, hogy 2025 első öt hónapjában hétszer annyi megbetegedést jelentettek, mint a tavalyi év azonos időszakában. A legtöbb eset Budapesten, Pest, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében fordult elő, de az ország minden részéből érkeztek jelentések. A betegség a 3–59 év közötti korosztályokat közel azonos mértékben érintette.

Elárulták továbbá, hogy ez a betegség a fejlett országokban meglehetősen ritka, általában 5-7 évente fordul elő hasonló járvány. Az előző nagyobb hazai hepatitisz A-járvány 2014-ben zajlott. A Covid-19-pandémia miatt elrendelt lakossági korlátozó intézkedések 2020-tól aztán meggátolták ennek a vírusnak a terjedését is, azóta azonban eltelt annyi idő, hogy az esetszámok ismét emelkedni kezdtek.

Lapunk ismét megkereste az NNGYK-t, hogy megtudjuk, mi lehet a pontos oka a magas esetszámnak, van-e tudomásuk halálos áldozatokról és az ország mely részei érintettek leginkább. Válaszuk esetén frissítjük cikkünket, addig is összegyűjtöttük, mi mindent érdemes tudni a hepatitis A-ról.

Mi az a hepatitisz A és hogyan kerülhető el?

Dr. Németh Alíz, a Hepatológiai Központ munkatársa szerint a hepatitis A tulajdonképpen vírus okozta májgyulladás. Bár ez elég komolyan hangzik, sokan semmilyen tünetet nem tapasztalnak, ha elkapják. Ám a fertőzés járhat szokatlan fáradtsággal, gyengeséggel, hányással, hasmenéssel és alhasi fájdalommal is. Szintén árulkodhat a megbetegedésről sötét színű vizelet, szürkés vagy agyagos széklet, étvágytalanság, hőemelkedés, viszketés és sárgaság a bőrön, szemfehérjén. A tünetek jellemzően egy héttel a fertőzés után jelentkeznek.

A hepatitis A-fertőzést elsősorban védőoltással lehet megelőzni, amely vényre, térítés ellenében kiváltható a gyógyszertárakban. Emellett ugyanakkor kifejezetten fontos a gyakori kézmosás is, hiszen a betegség vírusa leggyakrabban a higiénia hiánya miatt (fekáliával) szennyezett étel vagy víz fogyasztásával terjed. Fertőzött személy is továbbadhatja a vele szoros kapcsolatba kerülőkkel, ritkán pedig akár vér, így szexuális kapcsolat útján is terjedhet.

A betegség általában enyhe lefolyású, néhány hét alatt minden tünet elmúlik, de ritkább esetekben súlyossá válhat és akár hónapokig is tarthat.

A hepatitis többi formájával ellentétben krónikus májbetegséget viszont nem okoz.

Mit tegyen, aki megfertőződött?

A hepatológus azt ajánlja, ha felmerül a fertőzés gyanúja, mindenképpen forduljunk orvoshoz, akkor is, ha tüneteink enyhék. Fontos ugyanis elkülöníteni a hepatitis A-fertőzést más májbetegségektől.

A hepatitis A ellen nem létezik gyógyszer, a szervezet magától „kitisztítja” a vírust. A legtöbb páciens semmilyen speciális kezelésre nem szorul, pihenést, sok folyadék fogyasztását, valamint az alkohol és más, a májat terhelő anyagok kerülését javasolják. Időseknél, várandósoknál, krónikus betegeknél azonban ritkán előfordulhat, hogy májelégtelenséghez vezet, ami kórházi kezelést, súlyos esetben májátültetést is igényelhet.

Ha valaki tudja magáról, hogy vírushordozó egészen addig tartózkodjon szexuális együttléttől, mások ételével való érintkezéstől, illetve minden vécéhasználat után alaposan mosson kezet, amíg a hepatitis A kimutatható nála. Ne osszon meg másokkal evőeszközt, törölközőt és egyéb személyes tárgyakat se.

Mi okozhatja a járványt?

Dr. Kiss István professzor, a PTE Általános Orvostudományi Kar Orvosi Népegészségtani Intézet intézetigazgatója márciusban lapunknak nyilatkozva elmondta, két gyakori okot ismerünk, amely egy hepatitis A-járvány kirobbanásához vezethet.

Az egyik lehetőség, hogy nem megfelelő higiénés körülmények között élő, nem biztonságos ivóvizet fogyasztó emberek körében kezdett el terjedni a vírus. A másik pedig az, hogy külföldről, valamelyik fejlődő országból hozta be valaki, például egy turista

– árulta el a 24.hu-nak.

A szakértő szerint időről időre előfordulnak ilyen fellángolások. Ha valaki nem figyel a higiénére és elkapja a kórokozót, könnyen továbbadhatja akár 8–10 embernek is, akikkel szoros kapcsolatban van, ők pedig aztán szintén tovább terjesztik. Azt azonban nem gondolja, hogy országos járványtól tartani kellene, hiszen a betegség csak néhány területen terjed, Magyarország nagy részén csupán elvétve történnek fertőzések.

Ez egy helyi járvány, néhány száz eset, és minden eszköz a rendelkezésünkre áll, hogy a terjedést megállítsuk

– nyugtatott meg mindenkit Dr. Kiss István.

Ehhez azonban az kell, hogy az emberek komolyan vegyék a helyzetet, és törekedjenek a megelőzésre.

