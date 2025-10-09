Félig hím, félig nőstény pókot találtak a kutatók

A tudomány számára eddig ismeretlen pókot fedeztek fel egy Thaiföldön, egy Bangkok közelében található erdős területen. Az új faj a Damarchus inazuma nevet kapta és szexuális dimorfizmus jellemző rá, vagyis hímjeinek és nőstényeinek megjelenése jelentősen eltér – írja az IFLScience.

Amint a fajt leíró tanulmányból kiderül, a Damarchus inazuma nőstényei barnásnarancssárga színűek, a hímek pedig szürkések és valamivel kisebbek. Az igazán érdekes azonban az, hogy a kutatók találtak egy példányt, amelynek teste egyik fele női, másik pedig hím jellegzetességeket mutatott.

Ezt a jelenséget gynandromorfizmusnak hívják, és egy ritka kromoszómahiba váltja ki, amely madaraknál és rovaroknál is előfordulhat. Ennek eredményeként az érintett példány nemcsak megjelenésében mutat női és hím jegyeket is, de mindkét fajta nemiszervvel is rendelkezhet.

