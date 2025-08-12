Medúzák miatt állt le Franciaország egyik legnagyobb atomerőműve

Medúzák hatalmas raja miatt állt le Franciaország egyik legnagyobb atomerőműve augusztus 10-én, vasárnap – számolt be róla a The Guardian. A lap értesülése szerint a létesítmény az Északi-tengerből nyer vizet reaktorai hűtésére, ám erre képtelenné vált, miután szivattyúállomásainak szűrőit elárasztották a tengeri lények.

A Gravelines atomerőmű mintegy 5 millió háztartás ellátására képes normál körülmények között, ám a hétvégén teljesen üzemen kívül kellett helyezni, miután megrohamozta medúzák egy óriási és váratlanul érkező raja. A vízi állatok bejutottak a vízbefolyó nyílásokon a hűtőrendszerbe, ennek hatására négy reaktor lekapcsolt. Mivel az erőmű két másik reaktora egyébként sem működött nyári karbantartási munkálatok miatt, a teljes létesítmény leállt.

Nem ez az első alakalom, hogy szünetelnie kellett egy tengerparti erőmű működésének a medúzák miatt, korábban Skóciában, Japánban, Svédországban, Kínában és az Egyesült Államokban is történt már hasonló. A medúzák nyáron, amikor a tengerek vize felmelegszik gyakran jelennek nagy számban a partok közelében, ami sok probléma forrása lehet. Éppen ezért kutatók már dolgoznak azon, hogy megalkossanak egyfajta figyelmeztető rendszert, amely képes előrejelezni a rajok érkeztét.