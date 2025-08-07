Óriási inváziós állatot fogtak ki a Tiszából

Az eddigi legnagyobb inváziós teknőst fogták ki a Tiszából Szolnoknál a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület tagjai – számolt be róla a szervezet a Facebookon.

Elmondásuk szerint egy 35 centiméteres, 3,8 kilogrammos sárgafülű ékszerteknősre (Trachemys scripta scripta) bukkantak, amely akár európai szinten is rekord lehet.

Hozzátették, az előző csúcstartó példány is Magyarországon került elő, annak tömege 2,9 kilogramm volt. A faj egyedei csak szabadon, természetes körülmények közt tudnak ekkora méretet elérni.

Sok ékszerteknős és más inváziós faj úgy jut vizeinkbe, hogy állattartóik megunják és szabadon engedik őket. A legtöbben nem is sejtik, hogy ezzel óriási ökológiai veszélynek teszik ki az élővilágot, ezek az állatok ugyanis kiszoríthatják az őshonos fajokat.

