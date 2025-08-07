sárgafülű ékszerteknősinváziós állattiszaidegenhonos faj
Tudomány

Óriási inváziós állatot fogtak ki a Tiszából

admin Stéger Dávid
2025. 08. 07. 09:56

Az eddigi legnagyobb inváziós teknőst fogták ki a Tiszából Szolnoknál a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület tagjai – számolt be róla a szervezet a Facebookon.

7 fotó

Elmondásuk szerint egy 35 centiméteres, 3,8 kilogrammos sárgafülű ékszerteknősre (Trachemys scripta scripta) bukkantak, amely akár európai szinten is rekord lehet.

Hozzátették, az előző csúcstartó példány is Magyarországon került elő, annak tömege 2,9 kilogramm volt. A faj egyedei csak szabadon, természetes körülmények közt tudnak ekkora méretet elérni.

Sok ékszerteknős és más inváziós faj úgy jut vizeinkbe, hogy állattartóik megunják és szabadon engedik őket. A legtöbben nem is sejtik, hogy ezzel óriási ökológiai veszélynek teszik ki az élővilágot, ezek az állatok ugyanis kiszoríthatják az őshonos fajokat.

Magyarországon mára számos idegenhonos faj telepedett meg, közülük többről részletesen is beszámoltunk alábbi cikkeinkben:

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Budapesti brat summer, Kneecap-símaszkok és bungee jumping – a Sziget első napja képekben
„Van lelkifurdalásom” – kitálalt az MNB belső működéséről a jegybank felügyelőbizottsági tagja
Záporoznak a dildók az amerikai női kosármeccseken
Orbán Viktort megkérdezték, mit gondol arról, hogy Dopeman kiskorúak megerőszakolásáról rappelt
Balatoni panorámás, jakuzzis „gazdasági épületet” vásárolt Nagy Márton felesége
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik