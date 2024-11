Mégsem találták meg Amelia Earhart gépét

Kiderült, hogy valójában egy sziklaformáció az az objektum, amelyről azt hitték, Amelia Earhart gépének maradványa lehet – írja az AFP. A híres amerikai pilótanő 1937-ben tűnt el a Csendes-óceán felett.

A dél-kaliforniai székhelyű Deep Sea Vision (DSV) idén januárban mutatta be az objektumot ábrázoló szonárfelvételt, amelyet egy robotizált tengeralattjáró készített. A vállalat most arról számolt be, hogy mégsem Earhart gépének roncsára bukkantak a tengerfenéken.

A DSV az Instagramon azt írta, 11 hónap várakozás után bebizonyosodott, hogy az Electra 10E helyett egy természetes sziklát figyeltek meg.

A cég bejelentette: folytatja a roncs keresését.

A vállalat az óceán egy olyan területén végez felméréseket, amely Earhart tervezett úti céljától, a Howland-szigettől nyugatra fekszik. A pilótanőnek és navigátorának, Fred Noonannek az eltűnése a repüléstörténet egyik legnagyobb rejtélye, az uralkodó elmélet alapján a párosnak elfogyott az üzemanyaga, Lockheed Electra gépük pedig a Howland-sziget közelében lezuhant.

Earhart 1932-ben az első nőként repülte át az Atlanti-óceánt, 1937 májusában pedig a kaliforniai Oaklandből indult el azzal a céllal, hogy ő legyen az első nő, aki körberepüli a bolygót. Navigátorával július 2-án tűnt el, miután felszálltak a pápua-új-guineai Lae-ből az Ausztrália és Hawaii közötti Howland-sziget irányába.