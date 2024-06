Háborúban ölték meg az igazi d’Artagnant

Charles de Batz de Castelmore, Artagnan grófja, ismertebb nevén d’Artagnan 351 éve, 1673. június 25-én hunyt el. Róla mintázta idősebb Alexandre Dumas népszerű regénytrilógiájának főhősét, a négy testőr közül ő volt az egyetlen, aki valóban létezett – írja a Rubicon.

D’Artagnan feltehetően 1610 és 1615 között született egy grófi családba. Fiatalon egy muskétás században volt katona, majd miután a harmincéves háború alatt kitüntetést szerzett, 1644-ben bejutott a Királyi Testőrség soraiba. Ekkor már Mazarin bíboros-államminiszter támogatását élvezte, akitől hűségéért cserébe hadnagyi, majd kapitányi rangot kapott. Miután Mazarin átszervezte a testőrséget, d’Artagnan parancsnokhelyettes lett, ennek köszönhetően pedig XIV. Lajos király is felfigyelt rá, és bizalmas feladatokat adott neki.

D’Artagnan részt vett az uralkodó Hollandia és a Habsburgok elleni hódító hadjáratain is, ahol hősiességéért kormányzói kinevezést kapott. A testőrkapitányt a végzetes is a csatatéren érte utol: a holland Maastricht város ostroma alatt, 1673. június 25-én életét vesztette. Halálát állítólag maga az uralkodó is meggyászolta.