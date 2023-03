Lehetetlen helyen került elő egy ritka rovar

Fiatal korában gyönyörű teremtés volt. Még most is az. Saigonban született és nőtt fel, de Magyarország tanította meg arra, hogy ki is ő valójában. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, a sors tízezer véletlenjére meg egy vad, krimivel is felérő sztorira volt szükség. Xuan története következik, aki mindenáron magyar akart lenni.