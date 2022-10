Ujjlenyomatot találtak 5 ezer fényévnyire a Földtől

Ismét különleges képet készített a NASA James Webb űrteleszkópja (JWST). A tíz milliárd dolláros szerkezet egy, a Földtől több mint 5 ezer fényévnyire lévő csillagpárost kapott lencsevégre. Azonban nem is maguk a csillagok igazán érdekesek, hanem az azok körül kialakult minimum 17 koncentrikus porgyűrű, amelyek együttesen olyan formát adnak ki, mintha egy ujjlenyomatot látnánk – közölte a NASA.

Az említett csillagok a Wolf-Rayet 140 (WR 140) nevet viselik. A gyűrűk akkor jöhettek létre, amikor a két csillag közel került egymáshoz, és az égitestek csillagszelei találkoztak. Az azokat alkotó gáz és porfelhők összepréselődhettek, és ezeknek látjuk most az eredményét.

A csillagok keringési pályája körülbelül 8 évente egyszer hozza közel őket egymáshoz; így a porgyűrűk a fa törzsében felfedezhető évgyűrűkhöz hasonlóan jelzik az idő múlását.

Ryan Lau, a Nemzeti Tudományos Alapítvány csillagásza szerint a most közzétett képeken több mint egy évszázad portermését figyelhetjük meg. A csillagász szerint a kép azt is szemlélteti, hogy a JWST mennyire érzékeny, korábban ugyanis a földi távcsövekkel csak két porgyűrűt lehetett látni, most viszont legalább 17-et látunk. A Webb közép-infravörös műszere (MIRI) egyedülálló módon alkalmas a porgyűrűk tanulmányozására, mivel az emberi szem számára láthatatlan hullámhossztartományban vizsgálja környezetét.

Az O típusú csillag a szakértők szerint legalább 25-ször nagyobb tömeggel születik, mint a mi naprendszerünk Napja. Az égitest élete végéhez közeledik, így közel áll ahhoz, hogy fekete lyukká váljon. A fiatalabb korában forrón égő csillag erőteljes szeleket generál, amelyek során hatalmas mennyiségű gázt lök ki az űrbe.

Szakértők szerint a folyamat által eredeti tömegének több mint a felét veszíthette el.

A csillagoknak azért lehet ilyen egyedi gyűrűmintázata, mert a WR 140 csillag pályája nem kör alakú, hanem megnyúlt pályán mozog. Hozzátették: a WR 140 szelei a környező területen lévő maradék anyagokat is kisöpörhették, ez ugyanis megmagyarázná, hogy a gyűrűk hogyan maradtak ennyire érintetlenek.