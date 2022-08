Újraoltják a gyerekeket Londonban, mert ismét felbukkanhat a gyermekbénulás

A brit kormány bejelentette, minden egy és kilenc év közötti londoni gyermeknek fel kell ajánlani a gyermekbénulás elleni oltást, miután a város több szennyvízcsatornájában kimutatták a poliovírust, írja a hvg.

Korábban már írtunk arról, hogy az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) júniusban országos figyelmeztetést tett közzé, miután a gyermekbénulást okozó poliovírus nyomaira bukkantak a szennyvíztisztítóban egy rutinellenőrzés során. A február óta begyűjtött londoni minták azért keltettek riadalmat, mert olyan mutációkat tartalmaztak, amelyek arra utalnak, hogy a vírus emberről emberre terjedve fejlődik.

A védőoltásokat a gyermekek általában 8, 12 és 16 hetes korukban kapják meg, majd ezeket emlékeztető oltások követik 3, majd 14 éves korukban. A most felajánlott dózist emellé kapnák meg, a hatóságok szerint pedig minél előbb. Az oltásokat azokon a területeken kezdik majd, ahol kimutatták a vírust, és ahol alacsony az átoltottsági arány, majd gyors ütemben folytatják London többi kerületében is.

Az Egyesült Királyságban 1984-ben fordult elő az utolsó gyermekbénulásos eset.

A gyermekbénulás egy fertőző vírus, amely köhögés, tüsszentés, de akár táplálék, víz és olyan tárgyak által is terjedhet, amelyek a vele fertőzött személy ürülékével érintkezett. Tünetei között van a magas láz, fáradtság, fejfájás, hányás, nyakmerevség és izomfájdalom. Ezek általában tíz napig tartanak, de súlyosabb tüneteket is okozhatnak, melyek már potenciálisan életveszélyesek. Főleg az öt év alatti gyermekeket érinti, bár a be nem oltott felnőttek is megfertőződhetnek.

A globális oltási program hatására a világ legtöbb pontján már nem jelent veszélyt a vírus, de Afganisztánban, Nigériában és Pakisztánban továbbra is megtalálható.