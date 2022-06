Ezt kell mindenképpen tudni a majomhimlőről

Magyarországon is megjelent a majomhimlő

Most, hogy itthon is megjelent a majomhimlő, felmerülhet a kérdés, hogy mire kell figyelnünk, mit tegyünk, ha tüneteket észlelünk, és mik a legfontosabb tudnivalók jelenleg a betegségről. Dr. Rékassy Balázs orvos, egészségügyi menedzser Facebook-oldalán összegyűjtötte a legfontosabb, jelenleg biztosan tudható információkat a majomhimlőről – köztük azt is, hogy mit tegyen, aki aggódik a fertőzés miatt, és hogy mikor, milyen tünetekkel kell orvoshoz fordulni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ egyelőre csak kormánymegbízottak számára adott ki tájékoztatást.

Hogyan lehet elkapni a betegséget?

Sokkal kevésbé fertőző a koronavírusnál, mivel nem légúton, hanem direkt kontaktus útján terjed.

Valójában a bőrön keletkező viszkető hólyagocskákból ürülő folyadék átadásával fertőz a betegség, döntően az akut fázisban, vagyis akkor, amikor még vannak tünetek.

A betegség lappangási ideje 1-3 hét közötti.

A megbetegedés általános tünetekkel kezdődik: 38,5 Celsius-fok feletti láz, fejfájás, gyengeség, étvágytalanság, kitapintható nyirokcsomók, izomfájdalom, hátfájdalom, majd megjelenek a hólyagok, legtöbbszőr előszőr az arcon, majd az egész testen, a nemi szerveken is.

A legtöbb eset magától pár héten belül gyógyul, kórházi ellátást nem igényel.

Mikor lehet aggódni?

Alapvetően izgulni nem kell, hiszen úgy tűnik, Európában a betegség enyhébb változata terjed. Abban az esetben érdemes jelentkezni a háziorvosnál, ha tudja, hogy olyannal volt együtt, aki igazoltan beteg lett. Ha új foltokat, fekélyeket, hólyagokat talál a testén bárhol, és felmerül a gyanú, különösen, ha új szexpartnere volt az elmúlt pár héten belül, mihamarabb jelentse a háziorvosnak telefonon vagy online – írja a szakember.

Az inkubációs szakasz jellemzően 1-2-hét, de akár 3 is lehet. Tünetek megjelenésével érdemes elgondolkodni, hogy az elmúlt 3 hétben volt-e szoros kontakban beteggel, járt-e Afrikában, ott fogyasztott-e nyers vagy nem kellően elkészített húst, foglalkozik-e vadállatokkal, esetleg volt-e szexuális kontaktusa magas rizikójú személyekkel.

A monogám, illetve aszexuális emberek esélye a betegségre – jelenlegi tudásunk szerint – minimális. Ma még nagyon nagyon kicsi a valószínűsége annak is, hogy bárki elkapja a fertőzést, Európában párszáz ismert eset van összesen.

Mit tegyen, ha tüneteket észlel?

Ha fennáll az erős gyanú, hogy a tünetek alapján majomhimlőt kaphatott el, érdemes PCR vizsgálatot csináltatni és utánanézni, hogy elkaphattam-e valahol a betegséget. Érdemes átgondolni, volt-e olyan helyen, ahol éppen járvány van, vagy volt-e együtt olyan valakivel, aki beteg lett az elmúlt 3 hétben. Ha tüneteket észlel magán,

maradjon otthon, ne menjen emberek közé!

izolálja magát 21 napra!

ne használja más törölközőjét, ágyneműjét, ruháját!

jelentse a tüneteket az NNK-nak és a háziorvosának, vagy a bőr- és nemibeteg-gondozónak.

kövesse a szakmai utasításokat!

igyon sok vizet, hogy megelőzze a láz okozta kiszáradást!

paracetamolos termékeket használhat, amelyek csökkentik a tüneteket.

semmiképpen ne menjen újszülöttek, terhes anyák vagy immunhiányos betegek közelébe.

maradjon nyugodt – ha a majomhimlőt kapta is el, akkor is meg fog gyógyulni.

Higgadtan, kellő informáltsággal, együtt csökkenthetjük egy újabb járvány kialakulását – teszi hozzá Rékassy Balázs.