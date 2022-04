Száz éve rosszul tudjuk Machu Picchu nevét

A Ñawpa Pacha: Journal of the Institute of Andean Studies című folyóiratban megjelent tanulmány szerint több mint 100 éve rossz néven ismerjük a világ egyik leghíresebb régészeti lelőhelyét, a Machu Picchut. Valójában ugyanis az ősi várost építő inkák valószínűleg Huayna Picchunak hívták.

A Huayna jelentése „új vagy fiatal”, míg a Picchu „hegycsúcsot” jelent az őslakos kecsua nyelven. A Machu azt jelenti, hogy „régi”, ezért mi régi hegycsúcsnak neveztük – írja a CNN.

Az inka települést 1420 körül építették az Inka Birodalom fővárosában, Cuzcóban élő királyi család birtokaként. Amikor a spanyolok később meghódították az inkákat, Huayna Picchu elhagyatottá vált. Évszázadokon keresztül rejtve pihent az Andokban, mígnem Hiram Bingham amerikai felfedező 1911-ben újra rábukkant.

Jegyzeteiben Bingham úgy döntött, hogy Machu Picchunak nevezi az ókori várost, az idegenvezetője, Melchor Arteaga, a környéken élő gazdálkodó által adott információk alapján. Csak hogy a tanulmány szerzői felfedezték, hogy a település eredeti neve más volt. A kutatók először Bingham feljegyzéseit nézték meg, amelyekben jelezte, hogy nem volt biztos a romok nevében, amikor először találta meg őket. Ezután a kutatók áttekintették a Bingham látogatása előtt és után nyomtatott térképeket és atlaszokat.

Az egyik legfontosabb dokumentum, amit találtak egy 1588-as jelentés volt, amely szerint a Vilcabamba régió őslakosai azt fontolgatják, hogy visszatérnek Huayna Picchuba.

Tágabb értelemben ez a megállapítás megkérdőjelezi azt a népszerű narratívát, amely szerint Hiram Bingham felfedezte Machu Picchut, a helyiek ugyanis már jóval Bingham érkezése előtt tudtak a romokról.

Annak ellenére, hogy a név nem pontos, valószínűleg átnevezni már nem fogják, és marad Machu Picchu, ahogyan megszokhattuk.