Később kellene kezdeni a tanítást az iskolákban

Egy új tanulmányban a szerzők olyan svájci tinédzserek alvási szokásait vizsgálják, akik 2020 márciusa és júniusa között otthon tanultak – írja a ScienceAlert. Az eredmények alapján a járvány első hulláma alatt az érintett diákok többet aludtak, de jólétük egyéb módon is javult.

Oskar Jenni, a Zürichi Egyetem gyermekorvosa szerint a lezárások idején az érintett tanulók naponta nagyjából 75 másodperccel aludtak többet.

Az egészséggel összefüggő életmódbeli tényezőik eközben javultak, az alkohol- és kávéfogyasztásuk viszont mérséklődött.

A szakértők online kérdőívét több mint 3600, a zürichi régióban élő középiskolai diák töltötte ki. Az eredményeket egy 2017-es felmérés adataival vetették össze, amelyben mintegy 5300 diák vett részt. Az összehasonlítás azt mutatta, hogy az otthon tanulók az iskola idején minden nap 90 perccel később keltek, igaz, negyed órával később is feküdtek le, így összességében 75 perccel aludhattak tovább.

A több alvás a diákok jólétét is befolyásolta, sokan számoltak be például arról, hogy energikusabbak voltak. A bezártság ugyanakkor negatív következményekkel is járt, sok tinédzser magányosabbaknak érezte magát.

A kutatók úgy vélik, eredményeik alátámasztják, hogy előnyösebb lenne a tanulók számára, ha a tanítás később kezdődne. Nem ez az első tanulmány, amelyben hasonló megállapításra jutnak a szakértők.