Súlyos tévhitek terjednek az omikronról

Az omikronnal kapcsolatban általánosságban továbbra is a „nem tudjuk, de figyelünk és vizsgálódunk” a helyes, tudományos igényességű válasz. Aki biztosat állít, az nem tudja mit beszél vagy túl sokat ad a hiedelmekre és elképzelésekre, reálisan 1-2 héten belül láthatunk elsődleges laboratóriumi eredményeket – írja az új variánsról terjedő álhírekről Dr. Kemenesi Gábor virológus, a PTE Szentágothai János Kutatóközpont munkatársa Facebook-bejegyzésében.

A PCR-teszt

Az egyik legújabb „tévhit”, hogy az omikront nem mutatják ki a PCR-tesztek. Az Omikron és egyébként a Brit variáns is tartalmaz egy aprócska törlődést (deléciót a tüskefehérje 69 és 70 aminosav pozíciójában) a genomban, amely az egyik, éppen ezt a részt célzó PCR tesztet „elnémítja”. A teszt során alkalmazott apró DNS molekulának ugyanis nincs mibe kapaszkodnia.

Ezt kihasználva gyorsan ki lehet mutatni a brit variánst és most az omikront is, hiszen ha három különböző régióját célozzuk a vírusnak (háromféle PCR teszttel), és csak ez az egy nem működik,

úgy lehet tudni: olyan variánssal van dolgunk amely ezt a jegyet hordozza magán.

Úgy tűnik viszont, van most egy omikron változat, amely „befoltozhatta” ezt a hiányosságot, így ezzel az egyszerű és gyorsabb eljárással az nem lesz kimutatható. Egyelőre azonban nem tudni, hogy ez mennyire lesz tömeges, mennyire terjed majd, és ezektől függetlenül is marad a vírusgenom szekvenálásra alapuló módszer, amely szintén kiváló és működőképes. Tehát még egyszer: a PCR tesztek az omikront is kimutatják.

Oltás járvány idején

Ami a járvány idején történő oltást illeti: lehet/szabad járvány alatt oltani, egyetlen egyetemen sem tanítanak olyasmit, hogy ne lehetne. Minden vírus más, a SARS-CoV-2 esetében jóval a vakcinák bevetése előtt, már a korai állatkísérletes fázisban a legfontosabb biztonsági kérdéseket tisztáztak a tudósok. E nélkül nem mehetett volna tovább a vakcinafejlesztés sem.

Nem hat károsan a vakcina, ha véletlenül ráoltunk a fertőzésre, számos ilyen eset lehetett világszerte és egyetlen esetben sem tártak fel káros összefüggést.

A mutációk megjelenését sem növeli a vakcináció, sőt, éppen a kevésbé átoltott országokban alakulhatnak ki nagyobb eséllyel. A magyarázat egyszerű: minél többet másolja önmagát a vírus, minél kevésbé kontrolláltan, annál nagyobb az esély a mutációkra is.