Védett férfiak: az NNI vizsgálja a Mészáros-cég rejtélyes területzárását

Szijjártó Péter közösségi oldalán számolt be arról, amikor Mészáros Lőrinccel Kiskőrösre látogattak, mert lezárultak a Budapest–Belgrád vasútvonal fővároson kívüli szakaszán a nyíltvonali vágányépítési munkálatok. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: jövő év végére kész lesz a teljes magyar szakasz, új korszak kezdődik a két ország közötti vasúti közlekedésben. A V-Híd Zrt. gépbemutató ünnepségén az MTI beszámolója szerint Szijjártó Péteren és Mészáros Lőrincen kívül Sárváry István, a cég vezérigazgatója és Budai Gyula miniszteri biztos is ott volt.

Az másnap derült, hogy az avatás miatt tíz kilométert kellett kerülniük a környéken élőknek, mert valaki területzárást rendelt el, noha az ünnepségre eleve csak meghívottak jutottak be. A Népszava először azt írta, hogy a területzárást a Terrorelhárítási Központ (TEK) rendelte el, majd néhány héttel később már azt, hogy egyre rejtélyesebb az ügy, senki nem tudja, ki adott engedélyt a vasúti átjáró lezárására a Mészáros Lőrinc érdekeltségében lévő cégnek. Az első cikk megjelenésekor a Testőr Kft. feliratú mellényt viselő biztonsági őrök mondták a lap tudósítójának, hogy a TEK rendelte el a vasúti átjáró lezárását.

Vadai Ágnes (DK) az első cikk után írásbeli kérdést adott be. A külügyminiszter helyett a Belügyminisztérium államtitkára válaszolt. Azt, hogy

az esemény során a Terrorelhárítási Központ a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló rendeletnek megfelelő személyvédelmi feladatokat látta el.

Rétvári Bencét ugyanakkor éppen a TEK cáfolta meg a Népszava második cikkében.

A Terrorelhárítási Központ a helyszínen területzárást, közforgalmi korlátozást nem alkalmazott, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól ilyen intézkedés végrehajtását nem kérte.

A megyei rendőrség is elhatárolódott a lezárástól.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság sem saját, sem a TEK kezdeményezésére nem hajtott végre területzárást.

Vadai Ágnes arról kérdezte a legfőbb ügyészt, ő is bizarrnak találja-e, hogy nincs gazdája a területzárásnak. Polt Pétert arra kérte, segítsen azzal, hogy ezt az írásbeli kérdését eleve feljelentésnek tekinti és megküldi az illetékes szervnek, hogy nyomozzák ki, ki és milyen indokkal kezdeményezte – vélhetően szabálytalanul – a vasúti átjáró lezárását Mészáros Lőrinc és Szijjártó Péter október 9-ei, kiskőrösi látogatásakor. Polt Péter segített. A feljelentést elbírálásra elküldte a Nemzeti Nyomozó Irodának, illetve azt is jelezte az ellenzéki képviselőnek, hogy feljelentéseit az ügy elintézésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál ő maga is megteheti.