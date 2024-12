Magyarország 0,7 százalékos GDP-csökkenése a leggyengébb teljesítmény az EU rangsorában az idei harmadik negyedévben – írta a Protfolio.hu az Eurostat friss adataira hivatkozva.

Átlagban az Európai Unió, és az eurozóna is gazdasági növekedést ért el, egyaránt 0,4 százalékost, ami gyorsulást jelent a második negyedévi 0,2 százalékhoz képest.

Arra is kitérnek, hogy éves szinten (2023 harmadik negyedévéhez képest) is volt növekedés, az EU-ban 1 százalékos, az eurozónában pedig 0,9 százalékos, és ez is magasabb az előző negyedévi éves növekedésnél, amely 0,8, illetve 0,5 százalékos volt.

Magyarországon ezzel szemben 0,7 százalékos visszaesés volt a GDP-ben a harmadik negyedévben, amely a legrosszabb teljesítmény.

Az EU-ban a GDP növekedését leginkább a háztartások fogyasztása és a beruházások növelték.