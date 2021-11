Kísérteties naplementét örökítettek meg a Marson

Látványos marsi naplementét fotózott kamerájával a Perseverance marsjáró. A fotót a Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (NASA) osztotta meg a marsjáró Twitter-oldalán, a poszt szövege szerint a sok munka mellett néha érdemes felnézni az égre is. A képen a nap már alábukott a Jezero-kráter hegyei mögött, földöntúli, szürkés-kék fénybe vonva ezzel a bolygót.

Nem ez az első alkalom, hogy a jelenséget lencsevégre kapták, aki pedig már látott erről készült fotót, az egy szembetűnő különbséget vehet észre: a marsi naplementék jellemzően kékes színben pompáznak. A NASA megmagyarázta, miért látott a Perseverance szürkés naplementét: a kékes színt a légkörben található porszemek okozzák, ám ezúttal tisztább volt az atmoszféra, ez eredményezte a fakóbb, szürkés látványt.

Take a moment to marvel at this: I captured my first view of a Martian sunset with my Mastcam-Z. It’s easy to be go-go-go all the time, but it’s also important to look up. pic.twitter.com/rMT7ovFwv6

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) November 19, 2021