Repülőből jól látszik, mekkora baj van Grönland gleccsereivel

Josh Willis, a NASA kutatója elrepült Grönland felett, és ijesztő jelenségről készített képeket: a gleccserek olvadása minden korábbinál jobban látszik képeken. Augusztus közepén egy hőhullám miatt a grönlandi hótakaró egy jelentős része elolvadt, nagyjából Texas állam háromszorosának megfelelő mennyiségű gleccser zuhant a tengerbe. Az északi-sarkvidéki hőmérséklet szélsőséges emelkedése miatt az idei legsúlyosabb olvadás zajlik Grönlandon.

Egy közelmúltbeli tanulmány alapján az 1990-es évek közepe óta a Föld 28 ezer milliárd tonna jeget veszített, ennek jelentős hányadát az északi-sarkvidék, beleértve Grönland területéről. A szakemberek szerint a Grönland feletti légkör melegedésével a keddihez hasonló szélsőséges olvadások egyre gyakoribbá válnak majd.

Az elmúlt néhány évtizedben a legutóbbi 350 év legdurvább jégolvadását figyelhetjük meg. A feljegyzések kezdete óta most esett először eső hó helyett a Grönlandot tartósan borító jégtakaró legmagasabb pontján.

Lots of meltwater on the #Greenland ice sheet at 1800 m these days. Big melt event. Usually it’s mostly white here this time of year. @PromiceGL https://t.co/VIBon1UV1D pic.twitter.com/HF7EbMYkt5

— Dirk van As (@DirkvanAs) August 20, 2021