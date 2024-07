Papp Máté Bence Tóth Gabiról: Élő legenda vagy, aki örökké fog tanítani nekünk, akkor is, mikor mi már porrá leszünk

Papp Máté Bence nemrég az Instagram-oldalán osztott meg közös képet párjával, Tóth Gabival, fotójuk mellett pedig hosszú bejegyzésben méltatta az énekesnőt. Mint írta, amikor meglátta, tudta, hogy olyan társra talált, kinek szíve igaz.

– írta posztjában a táncos, hozzátéve: néha őt is meglepi, honnan van ennyi energiája a párjának.

Tudom, mekkora példakép vagy mindenki számára, mert senki nem tudja, milyen nehéz helyzetekben maradtál ember. »Ne rossz, ne jó akarjál lenni, az is elég, ha embernek megtudsz maradni«. Számomra olyan élő legenda vagy, aki örökké fog tanítani nekünk, akkor is, mikor mi már porrá leszünk. Mindenki azt veszi észre, ami összhangban van az érzéseivel. Én téged vettelek észre, te voltál az az érzés, amivel mindig is összhangban akartam lenni. Köszönöm neked Babám, Szívemből csordultig szeretlek!