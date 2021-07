Elsüllyedt kontinens rejtőzhet Izland alatt

Pangeát is hazavághatja egy apró koponya

Egy nemzetközi kutatócsoport szerint elveszett, elsüllyedt kontinens lehet Izland alatt, amit ők Izlandiának (Icelandia) neveztek el. A szakértők szerint ez a vízalatti földtömeg Grönlandtól egészen Európáig elérhet – írja a Study Finds.

A becslések szerint a földnyúlvány több mint félmillió négyzetkilométeren terülhet el. Ha sikerülne ténylegesen bebizonyítani, hogy Izlandia létezik, az azt jelentené, hogy az őskontinens, a Pangea, nem töredezett szét teljesen 50 millió évvel ezelőtt.

Az elmélet igazolása azt is jelenthetné, hogy az olyan vulkanikus szigetek, mint amilyen Izland is, nem óceáni, hanem szárazföldi kőzetlemezből emelkednek ki. Ezen kívül politikai vitákat is gerjeszthet, hogy ha nem óceáni, hanem szárazföldi kőzetlemez fekszik a sziget alatt, az kinek a tulajdonát képezheti.

A kutatók megjegyezték, hogy a jelenleg elfogadott elmélet, miszerint Izland óceáni lemezen fekszik, nem támasztható alá elegendő bizonyítékkal.

Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs így, csak azt, hogy nincs bebizonyítva. A sziget alatt például 40 kilométer vastag a kőzet, ami már magában vastagabb, mint amilyen az óceáni kőzetlemezek esetében szokott. Amikor azonban szárazföldi kőzetlemezzel számoltak, a kutatók számára máris értelmet nyertek az adatok.

A szakértők a koronavírus-járvány után további kutatásokat végeznek majd, elméleteiket egyelőre az Amerikai Geológiai Társaság által kiadott ismeretterjesztő könyvben fejtették ki.