Óriási lépést tettek a depresszió és a szorongás megértése felé

Azt már jó ideje tudjuk, hogy a depresszió és a szorongásos rendellenességek, bár komplex problémák, legalább egy részben az örökölt génjeinkre vezethetők vissza. Az ausztrál QIMR Berghofer Orvosi Kutatóintézet szakértői most egészen pontosan 509 olyan gént találtak, amelyek egyformák mindkét rendellenességben.

Eske Derks, a kutatóintézet pszichiátriai genetikusa szerint nagyon keveset tudni ezeknek a betegségeknek a genetikai hátteréről. Korábban is azonosítottak már olyan géneket, amelyek hajlamosabbá tehetik az embert arra, hogy kialakuljanak nála ezek a rendellenességek, de a szerepük eddig egyáltalán nem volt tiszta a folyamatban.

A szorongásos rendellenességek egy összefoglaló név, olyan problémákat is takar, mint a pánikbetegség, és különböző súlyosabb fóbiák. Ezek az állapotok sok mindenben különböznek, de közös bennük, hogy állandó feszültséggel és aggódással járnak, és gyakran olyan fizikai változások kísérik őket, mint a megemelkedett vérnyomás. A depresszió ezzel szemben leggyakrabban (de nem kizárólag) olyan tünetekkel jár, mint a motivációvesztés, szomorúság, és extrém esetekben az önkárosítás gondolata.

Globálisan egy adott percben a lakosság 2-6 százalékának van diagnosztizált depressziója.

Bár teljesen másfajta állapotoknak tűnnek, a két probléma között általában van átfedés, és akit szorongásos rendellenességgel kezelnek, az sokszor mutat depressziós tüneteket is. A szakértők most a brit Biobank több mint 400 ezer résztvevőjének génjeit vizsgálták át, és olyan géneket kerestek, amelyek mindkét állapotnál megtalálhatók voltak. Ezen kívül odafigyeltek még a két állapottal szorosan összeköthető, neurotizmusnak nevezett személyiségjegyre is.

Korábbi kutatás már megmutatta, hogy a neurotikus személyiségjegyek összefüggésben állnak genetikailag a szorongásos rendellenességekkel és a depresszióval, de a kapcsolat nem volt tiszta és egyértelmű. Ennek megállapításához a szakértők más személyiségjegyeket is megvizsgáltak, és egy 1,9 milliós mintán modellezték azt, mely személyiségjegyek, a depresszió és a szorongás között van kapcsolat. Találtak 674 olyan gént, amely vagy a depresszióval, vagy a szorongással összeköthető, és ezek közül 509 volt olyan, ami mindkettőnél egyezett.

A kutatók érdekes összefüggéseket is találtak: a depressziónál például olyan géneket, amelyek magasabb triglicerid-zsírszintet is okozhatnak a vérben, ami bizonyíthatja a depresszió és az anyagcserebetegségek kapcsolatát. Ezzel szemben a szorongással összefüggésben találtak olyan géneket, amelyek összekötik a vérnyomással, ez igazolja a korábbi kutatásokat, amelyek a szorongásos rendellenességek és a magas vérnyomás kapcsolatát vizsgálták.

A szakértők remélik, hogy a Nature Human Behaviour tudományos folyóiratban megjelent tanulmány hozzájárulhat a két állapot megértéséhez, és később kezeléséhez is.