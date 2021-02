Kiadta az engedélyt az AstraZeneca-vakcinára a WHO

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn engedélyezte az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által közösen kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyag sürgősségi felhasználását, tovább bővítve ezzel a viszonylag olcsó vakcinákhoz való hozzájutást a fejlődő országokban.

A WHO genfi közleménye szerint a jóváhagyott oltóanyagot az AstraZeneca-SKBio dél-koreai, illetve az Indiai Szérum Intézet (SII) gyógyszergyár állítja elő.

Most minden készen áll a vakcinák gyors forgalmazásához, de tovább kell bővítenünk a termelést

– jelentette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a szakosított ENSZ-szervezet főigazgatója.

A WHO néhány nappal azután adta ki a hivatalos engedélyt, hogy a szakértői tanácsadó bizottsága ideiglenesen ajánlotta a védőoltást. Közölte, hogy két adagban kell beadni, 8-12 hét különbséggel, felnőttek számára, és felhasználható azokban az országokban is, ahol a SARS-CoV-2 nevű vírusnak a Dél-afrikai Köztársaságban azonosított változata is elterjedt.