Aranyból készült nyelvet találtak egy csontváz szájában

Egy kétezer éves, aranynyelvű csontvázat találtak az egyiptomi Taposiris Magnánál – írja a Live Science. A balzsamozók talán azért helyezték el az aranyból készített nyelvet a halott szájába, hogy képes legyen beszélni a túlvilágon. Azt nem tudni, hogy az elhunytnak voltak-e kommunikációs nehézségei életében, ahogy az sem, hogy miért aranyból hozták létre a nyelvét.

A dominikai Kathleen Martinez vezette csapat 16 sírt tárt fel az észak-egyiptomi lelőhelynél. Taposiris Magna Ozirisz és Ízisz temploma volt, a környéken korábban rengeteg VII. Kleopátra arcával díszített érmét azonosítottak, ami azt sugallja, hogy a legendás fáraónő korában használatban volt a szentély.

A másik 15 sír szintén kétezer éves, ezen nyughelyekben is izgalmas leletekre bukkantak.

Egy nőt például egy szinte egész testét befedő halotti maszkkal temettek el. Két holttest mellett tekercseket fedeztek fel, ezek elemzése jelenleg is zajlik. Az egyik halottat aranyozott, Oziriszt ábrázoló réteggel fedték be. A régészek több elhunyt szobrát is megtalálták, a figurák olyan jó állapotúak, hogy még az alakok frizurája és fejdíszei is kivehetőek.

Az egyelőre nem derült ki, hogy az itt nyugvók pontosan mikor haltak meg, de az biztos, hogy a maradványok a Ptolemaida-dinasztia korából, az időszámítás előtt 305 és 30 közötti periódusból származnak. A szakértők azt tervezik, hogy folytatják a terület és az előkerült leletek vizsgálatát.