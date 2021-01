A pénz mégis boldogít

Egy friss kutatás szerint mégsem igaz a mondás, hogy a pénz nem boldogít: a Pennsylvaniai Egyetem szakértői szerint sokkal jobban hozzájárul a boldogságunkhoz, mint korábbi eredmények mutatták, mivel segítségével úgy érezzük, jobban urai vagyunk az életünknek – olvasható a Science Daily-n megjelent sajtóközleményben.

A Proceedings of the National Academy of Sciences tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint nincs olyan pénzösszeg, ami felett a gazdagság már nem boldogítana (korábban ezt a plafont 75 ezer dollárra tették). A kutatók úgynevezett tapasztalati mintavételt használtak a kutatás során (experience sampling), ami nagyjából annyit jelent, hogy a résztvevőknek ugyanazt a kérdőívet kell kitölteniük a nap különböző időszakaiban, a szakértők szerint ez pontos képet ad az alanyok életéről.

A résztvevőknek egy applikáción keresztül kellett válaszolgatniuk arra, hogy érzik magukat éppen, és mennyire elégedettek az életükkel. Ezután egy másik, elégedettséggel kapcsolatos kérdőívet kellett kitölteniük, amit a kutatók később elemeztek.

Összesen végül 33391 embertől kaptak válaszokat, ezeket összevetették az alanyok jövedelmével. Korábbi kutatások is kimutatták már, hogy a pénz azért adhat hozzá a boldogsághoz, de egy 2010-es tanulmány például azt mondta, hogy egy háztartás éves 75 ezer dolláros (körülbelül 22 millió forintos) jövedelme után már nem számít ez a pozitív hatás. A mostani kutatás azonban ennek ellentmondott:

a több pénz nagyobb boldogsággal és elégedettséggel is jár.

A kutatás abba is betekintést engedett, hogy miért van ez így: részben azért, mert a pénz miatt úgy érezzük, urai vagyunk az életünknek, és több lehetőséggel is élhetünk a mindennapokban. Az is kiderült azonban, hogy azok, akik a pénzt a boldogsággal és sikerrel azonosították, kevésbé voltak boldogok, mint azok, akik csak egy eszközt láttak benne a mindennapjaik jobbátételéhez.