Félelmetes álhír terjed a koronavírusról

Ahogy a Vuhan-koronavírus (2019-nCoVs) egyre több és több megbetegedést okoz, úgy terjednek a neten a megdöbbentő álhírek a járvánnyal kapcsolatban.

Ezek közül az egyik legfélelmetesebb az, mely szerint a fehérítő fogyasztásával megelőzhető a megbetegedés.

Az álhír terjesztői szerint az MMS (Miracle Mineral Supplement) képes megvédeni az embert a különböző kórokozóktól – írja az IFLScience. A folyadék gyakorlatilag egy ipari fehérítő, klór-dioxidot és nátrium-kloritot, két igen mérgező vegyületet tartalmaz.

Az MMS-t népszerűsítő oldal azt állítja, hogy a szer számos betegség ellen, így az AIDS, a malária és a rák ellen is véd. A Vuhan-vírus kapcsán a közösségi oldalakon az az információ is terjedni kezdett, hogy a termék az új vírus ellen is jó.

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) már korábban is felhívta a figyelmet az MMS veszélyeire. A szervezet szerint a folyadék elfogyasztása hányást, súlyos hasmenést, életveszélyesen alacsony vérnyomást és májelégtelenséget okozhat. Az FDA közleménye alapján az MMS megivása olyan, mintha az ember fehérítőt venne magához.