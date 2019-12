Az IKEA megszabadul az egyszer használatos műanyagtól

Meglepően jól szól az IKEA új hangszórója, ami akár még polcként is használható

Az IKEA cseh-magyar-szlovák régiója megerősíti, hogy az IKEA a világ összes olyan országában, ahol jelen van, 2020. január elsejétől teljesen kivonja választékából az egyszer használatos műanyag termékeket. Így a vásárlók nem fognak már olyan termékekkel találkozni, mint az egyszer használatos műanyag szívószálak, tányérok, poharak, evőeszközök, italkeverők, fagyasztótasakok, szemeteszsákok, valamint a műanyaggal bevont papírtányérok és poharak.

„A műanyag nem feltétlenül rossz alapanyag, amennyiben a belőle készült terméket többször használjuk, és ha elhasználódott, újrahasznosítjuk. Az egyszer használatos, eldobható termékek korlátlan mértékű, valamint természeti erőforrásaink nem megfelelő használata vezet ahhoz, hogy az a környezet, amelyben mindannyian élünk, ilyen nagy fokú szennyeződésnek van kitéve. Célunk, hogy vásárlóinkat is arra ösztönözzük, hogy a termékeket hosszú ideig használják, és azokat részesítsék előnyben, amelyek fenntartható módon készültek – a műanyagok esetében például újrahasznosított PET palackokból. Számos ilyen termékünk van már most a választékunkban, melyeket a következő években még több követ majd“ – mondta Vladimir Víšek, a cseh-magyar-szlovák régió fenntarthatósági vezetője.

Ennek megfelelőel az IKEA nem árusít többé olyan egyszer használatos műanyag termékeket, mint a SODA szívószál, a SÖTVATTEN italkeverő, a VIFTA italkeverő, FÖRNYBAR fagyasztótasak, az ISIGA jégkocka-készítő tasak, a FÖRSLUTAS szemeteszsák, a LURVIG piszokszedő-zacskó,

valamint a műanyag evőeszközök és italkeverők.

A svéd vállalat az eldobható termékek esetében új sorozatot vezet be minden éttermében, bisztrójában és kávézójában: a poharakat, evőeszközöket, tálakat, tányérokat és szívószálakat fenntarthatóbb anyagokból készült termékek váltják fel, amiknél összes felhasznált anyag megújuló forrásból származik.

Az egyszer használatos műanyag termékek kivezetését illetően a legnagyobb változás a poharak belső bevonatával kapcsolatos. Ételbiztonsági okokból minden pohár belső falának rendelkeznie kell egy vékony réteggel, ami meggátolja, hogy a folyadék átszivárogjon a papíron, vagy eláztassa azt. Ma az egyetlen elérhető és az elvárásoknak megfelelő megoldást a műanyag alapú bevonat jelenti.

Az új eldobható termékeink esetében az IKEA a szűz fosszilis alapú műanyaggal bevont papírpoharakat olyanokra cseréli le, melyek bevonata fenntarthatóbb, cukornádból származó megújuló műanyagból készült. Ez az első lépés annak érdekében, hogy teljesen beszüntessék a hagyományos műanyag bevonatú poharak használatát. Beszállítóival együtt az IKEA továbbra is azon dolgozik, hogy feltárva a lehetőségeket és alternatívákat, egy még fenntarthatóbb megoldást találjon és hisz abban, hogy mihamarabb be tudja vezetni a műanyagmentes papírpoharakat.

„Áruházainkban ingyenes vízautomatákat helyezünk el annak érdekében, hogy vásárlóink bármikor ivóvízhez juthassanak, és arra bíztatjuk őket, hogy kulacsokat használjanak, azokat töltsék fel a vízautomatáknál, amikor és ahányszor csak szeretnék. Ezzel párhuzamosan keressük a fenntarthatóbb megoldásokat azon vásárlóink számára is, akik palackozott vizet vennének, amit jelenleg csak PET palackos kiszerelésben árusítunk“ – tette hozzá Víšek. Az IKEA azon is dolgozik, hogy kifejlessze a lehető legfenntarthatóbb ételcsomagolási megoldást, amely minden élelmiszerbiztonsági szabálynak és előírásnak is meg tud felelni. Ugyanis higiéniai okokból az IKEA éttermeinek napi működése során még használatban vannak a fóliák, a kesztyűk, a védőfóliák és kötények, valamint a szemeteszsákok.

2030-ra az IKEA csak olyan termékeket fog gyártani, melyek megújuló vagy újrahasznosított anyagokból készültek, továbbá támogatja a használt termékek felújítását, újraeladását, illetve újrafeldolgozását.