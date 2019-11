Már nálunk is kaphatók az IKEA különleges hangszórói

Az IKEA már jó ideje nemcsak bútorokban és háztartási eszközökben utazik: az áruházlánc kínálatában évek óta megtaláljuk az olyan hasznos kiegészítőket, mint a vezeték nélküli töltők, a különböző okosvilágításos megoldások, vagy éppen a Sonosszal közösen fejlesztett Eneby hangszórók. Az utóbbi együttműködés eredményei az idén forgalomba kerülő Symfonisk termékek is: egy hangszóróval egybeépített asztali okoslámpa, és egy polcként is használható hangszóró, utóbbi tesztelésére nekünk is lehetőségünk volt az októberi világpremier előtt.

A bútormárka közleménye szerint a Symfonisk sorozat Wi-Fi hangszóróval ellátott termékei november 28-tól már a magyar piacon is elérhetőek lesznek.

A sorozat két terméket foglal magába: a SYMFONISK Wi-Fi hangszórós asztali lámpát (59 990 forint) és a SYMFONISK Wi-Fi hangszórós könyvespolcot (34 990 forint) két különböző kivitelben. Egyeseurópai és észak-amerikai országban a termékeket már 2019 augusztusában meg lehetett vásárolni, és az első napon körülbelül 14 000 darabot adtak el belőlük.

Mindkét termék kompatibilis a Sonos saját termékeivel, és a Sonos alkalmazáson keresztül irányítható. November 12. óta pedig a Sonos alkalmazás a Spotify zene-streamelő szolgáltatás ingyenes verziójával is használható. A szolgáltatásban elérhetőek még a zenei ajánlások, a felhasználó tevékenysége alapján személyre szabott választások, valamint a Spotify Free támogatja a Google Asszisztensen keresztüli hangvezérlést is.

Itthon is van kereslet

Az IKEA vásárlási adatai megerősítették, hogy a magyarok szívesen vásárolnak okos termékeket, amelyek feldobják az otthoni életet. „A cseh-magyar-szlovák régió vásárlói összesen 67 704 darab különböző okos otthon terméket vásároltak, 1 529 991 euró értékben, ebből a magyarok 611 396 eurót költöttek 28 641 termékre” – teszi hozzá Radka Nováková, az IKEA Csehországért, Magyarországért és Szlovákiáért felelős értékesítési vezetője.

A magyar vásárlók kedvenc termékei közé tartoznak az okos világítás termékei, például izzók, világító panelek és beépített világítások. Az okos otthoni termékek teljes értékesítésében az okos világítás szegmens részesedése Magyarországon 76% (465 349 euró). Az IKEA belső adatai szerint a nőket (55%) jobban érdekli az intelligens otthon koncepciója, mint a férfiakat (45%). A leglelkesebb vásárlók 30 és 40 év közöttiek (41%), akiket a 40-50 éves korosztály követ. A 30 év alatti fiatalok a harmadik helyen állnak (19%).

(Kiemelt kép: IKEA)