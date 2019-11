Rendesen keresztbe tesz a csillagászoknak Elon Musk

Hiába szép elképzelés a SpaceX Starlink nevű projektje, inkább több a baj vele, mint amennyi hasznot hoz: a több tízezer apró műholdból álló konstellációt Elon Musk azért tervezte, hogy az egész bolygóra működő internetet hozzon. Az első néhány műhold már fenn is van az égen, de csillagászok szerint komoly galibát okoznak már most, ez pedig többszörösen igaz lesz akkor, ha az

egész sereg kering majd a Föld körül.

Elon Musk jelezte: még idén, de legkésőbb jövőre elkezdi a globális “űrinternet” népszerűsítését, amely hihetetlenül felgyorsítaná a jelenleg átlagosnak számító, másodpercenkénti 5,6 megabites adatforgalmat. Musk szerint szolgáltatásával másodpercenként 1 gigabitre nőhet a sebesség, ami megfelel a majdani 5G mobilhálózat követelményeinek, ráadásul a Starlink által kínált internetszolgáltatás jóval olcsóbb lesz a mostaninál, és hozzáférhető lesz a jelenleg nem lefedett, távoli térségekben is.

Brutálisan zsúfolt lesz a világűr, ha a SpaceX még több műholdat küld fel Elon Musk nem akar megállni a 12 ezer műholdnál, hanem még pluszban 30 ezer eszközt küldene fel a világűrbe.

Jelenleg úgy néz ki, hogy a Starlink harmincezer műholdat lőhet fel a világűrbe, alacsony Föld körüli pályára, amelyek közül jelenleg 120 kering a bolygónk körül, de már ezek is komoly galibát okoznak. 2021-ben még 24 fog hozzájuk csatlakozni – legalább.

James Lowenthal, a Smith College csillagászat a The New York Times-nak adott interjút arról, hogy a több tízezer apró műhold elképesztő károkat okozhat, és nem csak azért, mert nekimehet a már régóta pályán lévő, értékes műholdaknak, hanem azért is, mert olyan fényesek, hogy lehetetlenné teszik a csillagászok munkáját. Ha ugyanis ezek lepik el az eget, a földi távcsövek nem látnak majd tőlük semmit. Ráadásul a rádióhullámokba is bezavarhatnak. Lowenthal szerint magát a tudományágat veszélyeztetheti, ha ennyi zavaró objektum lesz a Föld körül.

Arról nem is beszélve, hogy ez a harmincezer műhold egyszer rengeteg űrszemetet fog termelni, egyelőre arról ugyanis nincs hír, hogy mi történik majd a meghibásodott eszközökkel. Lehet, hogy kicsik, de olyan nagy tömegben lesznek jelen, hogy komoly gondot okozhatnak mind a csillagászoknak, mind később az űrkutatás szakembereinek is.